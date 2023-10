Zemřel exmoderátor Denning (†81) usvědčený z pedofilních zločinů: Odsouzen byl i v Česku

Bývalý průkopnický moderátor britských rozhlasových stanic BBC Radio 1 a BBC Radio 2 Chris Denning, jenž si odpykával trest po usvědčení z pedofilních trestných činů, před více než rokem zemřel v nemocnici ve věku 81 let. Vyplynulo to podle zpravodajského serveru BBC až nyní ze zprávy vězeňského ombudsmana. V minulosti byl Denning odsouzen i v České republice.

Britský hudební producent, rozhlasový dýdžej a moderátor vážně onemocněl ve věznici v anglickém Berfordu a zemřel loni v červnu v tamní nemocnici. Zpráva vězeňského ombudsmana konstatuje, že měl být hospitalizován rychleji.

Podle BBC Denning zneužíval své slávy k sexuálním útokům na desítky mladých obětí v 60., 70. a 80. letech minulého století. Muž, který se v roce 1967 stal jedním z prvních rozhlasových dýdžejů na rozhlasové stanici Radio 1 patřící pod BBC, se přiznal, že v letech 1967 až 1987 se dopustil 40 přečinů spáchaných na 24 chlapcích ve věku od devíti do 16 let.

Denning byl v Británii poprvé obviněn už v roce 1974, ale do vězení šel za zneužívání dětí poprvé až v roce 1985, tehdy na 18 měsíců. Od roku 1997 čekal Denning ve vazební cele pankrácké věznice na soud, který se uskutečnil až v roce 2000. Pražský soud jej usvědčil ze zneužití sedmi chlapců mladších 15 let a poslal do vězení na 4,5 roku. Propuštěn byl v roce 2001. I poté pobyl Brit ve vězení ještě několikrát. V roce 2008 ho Británie vydala na Slovensko, kde jej soud za výrobu dětské pornografie poslal za mříže na pět let.