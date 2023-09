Dívenka (3) se postřelila zbraní ležící na gauči: Její příbuzný mezitím koukal na fotbal

Tříletá holčička Serenity z Floridy vzala do rukou volně ležící zbraň v obýváku a postřelila se. Poranila si ruku. Pistole patřila jejímu příbuznému Orlandu Youngovi. Ten se měl o holčičku v danou chvíli starat. Místo toho ale koukal na fotbal.

Dívenku měla původně v osudný den hlídat její babička, informoval deník New York Post. Ta v dobu incidentu nebyla na záznamu z domu k vidění. Místo toho se o mladou Američanku staral Young. Bohužel na gauči bez dozoru nechal válet svou zbraň. Při sledování amerického fotbalu nevěnoval dítěti pozornost a holčička v nestřežené chvíli pistoli uchopila. Poté zazněl výstřel.

Po hlasité ráně z pistole vytryskla krev ze Sereniny prostřelené ruky. Nešťastnice byla rázem převezena do nedaleké nemocnice, kde se podrobila operaci. Podle posledních informací proběhl zákrok v pořádku a dívenku z nemocnice propustili. Za to Young bude mít co vysvětlovat policii. Američana zadrželi na základě obvinění ze zanedbání péče o dítě s ublížením na zdraví.