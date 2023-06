Matka za trest připoutala syna (†2) na 15 hodin do autosedačky: Nebohý klučina zemřel!

Američanka Rebecca Louise Gussage-Johnstonová svého dvouletého syna podle policie připoutala k dětské sedačce na patnáct hodin za to, že zlobil. Měl záchvaty a nekontrolovatelně se třásl, matka mu ale pomoc nezavolala. Teď čelí obžalobě z jeho vraždy.

Čtyřiadvacetiletá Rebecca Louise Gussage-Johnstonová, matka dvouletého chlapečka z Floridy, byla minulý čtvrtek obžalovaná z vraždy prvního stupně. Obětí byl její dvouletý syn Eli.



V noci z 18. na 19. května měla syna připoutat k dětské sedačce za to, že zlobil. I přes následné chlapcovy záchvaty, kterými občas trpěl, ho ale nechala připoutaného až do rána, kdy ho našla nehybného v převrácené sedačce. Ani to ji nedonutilo chlapci přivolat lékařskou pomoc.

Na linku 911 nakonec zavolal příbuzný Rebeccy, který se o dítě strachoval. Strážníci při příjezdu na místo činu našli dítě už mrtvé. Nebohý hoch měl zraněnou hlavu, ránu na pravém stehně, modřiny v oblasti končetin a na sobě měl zaschlé zvratky a výkaly.

Obžalovaná přiznala, že sledovala, jak její syn umírá. Při výslechu prohlásila, že chlapce k židličce připoutala večer, zhruba okolo 20. hodiny. Odpoutala ho až druhý den dopoledne okolo jedenácté, kdy jej našla v převrácené židličce nehybně ležet na pravém boku.



„Je opravdu srdcervoucí být svědkem takového nesmyslného násilí, kterému lze předcházet, zaměřeného na naši mládež. Neústupnost našich detektivů nám umožnila zajistit, aby tato žena čelila následkům svých nechutných činů,“ řekl Chad Chronister, šerif okresu Hillsborough, pro deník Daily Mail.