Populární DJ Robin (†42) zemřel v den svých narozenin: Smrti už jednou unikl!

„Dvaačtyřicetiletý řidič řídil osobní motorové vozidlo Hyundai ve směru od horského přechodu Čertovica na Kráľovu Lehotu. Následně z doposud nezjištěných příčin přejel s vozidlem do protisměru, kde došlo ke srážce s protijedoucím nákladním motorovým vozidlem, který řídil jednatřicetiletý řidič,“ uvedli slovenští policisté na sociální síti Facebook.

Na místo vyjeli záchranáři a zasahoval i vrtulník. Ovšem dvaačtyřicetiletému řidiči už nedokázali pomoci.

Brzy vyšlo najevo, že při tragédii zemřel oblíbený dýdžej Róbert Eľko, známý jako DJ Robin. Pro slovenskou televizi JOJ promluvil řidič náklaďáku. „Vezl jsem dřevo z Oravské Polhory směr Polomka do fabriky a v zatáčce auto přejelo do protisměru. Nedokázal jsem tomu zabránit,“ uvedl řidič náklaďáku s tím, že mu připadalo, že řidič za volantem usnul. „Zničehonic přejel do protisměru, ani nebrzdil,“ dodal.

Smrt v den narozenin

Noc předtím měl podle informací slovenského deníku Nový Čas Eľko hrát pro hosty známého hotelu u Banské Štiavnice. Jak uvádí deník Plus JEDEN DEŇ, nehoda se odehrála, když se vracel z práce za svou rodinou – manželkou Tonkou a dvěma syny. Rodina, přátelé i fanoušci jsou z jeho smrti v šoku.

Róbert zemřel v den svých narozenin. „Já doteď nemohu uvěřit, že je to pravda. Ještě minulý týden jsme spolu telefonovali, že se u mne zastaví,“ uvedl kamarád Vlado. „Mladý člověk, fantastický dýdžej a perfektní kamarád. Říká se, že o mrtvých jen dobře, v jeho případe to ale není prázdné klišé,“ řekl fotograf Ľudo Földy.

Útok na rodinu

V roce 2020 Róbert se svou manželkou zažil peklo. Do jejich domu večer vnikl agresor, který na ně zaútočil. „Děti a manželka se postavily za mne. Byl jsem připravený chránit je vlastním tělem. Věřil jsem však, že ten, kdo se k nám dobývá, nahoru do ložnice nepůjde,“ uvedl tehdy pro Plus JEDEN DEŇ s tím, že útočník ale nakonec vnikl do jejich ložnice.

„S nepříčetným pohledem a slovy, zabiju vás, zaútočil kamenem na mne i na manželku,“ promluvil o hororovém zážitku. Násilník tehdy oba manžele kamenem zranil na hlavě, ale pak se ho naštěstí podařilo zadržet Róbertovu bratrovi a sousedovi.