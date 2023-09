Otec dvou dětí sjel z mostu a zemřel: Mohla za to navigace?! Rodina se soudí s technologickým gigantem

Tatínek Phillip Paxson (†47) se v autě zřítil z mostu a zemřel, když jel z narozeninové oslavy své dcery. Řídil se pokyny map na Googlu, které jej údajně navedly na již devět let zřícený most. Rodina zemřelého otce se nyní s technologickým gigantem soudí.

Paxson jel 30. září 2022 domů z narozeninové oslavy své nejstarší dcery, když se jeho džíp zřítil do potoka Hickory. Otec se utopil. Rodina teď žaluje technologický gigant a tvrdí, že neaktualizoval svůj navigační systém poté, co most před devíti lety odplavila voda, informoval americký deník New York Post.

„Naše dcery se ptají, jak a proč jejich tatínek zemřel, a já nemám slov, která by mohly pochopit, protože jako dospělá stále sama nemohu přijít na to, jak mohli ti, kteří jsou zodpovědní za pokyny GPS, jednat s tak malým ohledem na lidský život," zoufala si jeho manželka Alicia.

Na vozovce, která byla po povodni v roce 2013 zničena a neopravena, nebyly žádné zábrany ani výstražné značky. Auto se zřítilo z nezabezpečeného okraje níže do potoka. Policisté později objevili Phillipovo uvnitř převráceného a zatopeného džípu.

V letech předcházejících Paxsonově smrti upozorňovali poskytovatele map Google na rozbitý most vícero lidí, kteří společnost opakovaně vyzývali, aby aktualizovala informace o trase.