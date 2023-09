Šílená rvačka na soutěži ve vaření guláše: Slovenský politik skončil od krve, vyvolal bitku on?

Soutěž se pořádala 26. srpna. Miroslav Martinka byl na soutěži společně s rodinou a užíval si pěknou atmosféru, ovšem jenom do doby, než došlo k bitce. Slovenské televizi JOJ zaslal anonym video, na němž je vidět rvačka několika lidí, jedním z nich je právě výše zmíněný politik. Anonym redakci tvrdil, že Martinka zaútočil na několik lidí a vyhrožoval jim.

Podle kandidáta SaS bylo ale všechno jinak. Dva muži prý naopak napadli jeho, když v klidu seděl na židli „Najednou ke mně přistoupili dva chlapi a z neznámých důvodů mě polili pivem a začali mě bít a boxovat do mě,“ řekl politik webu Nový Čas. Muži mu prý také měli nadávat do špíny.

Martinka uvedl, že útočníky nezná, jeden z nich je ale prý známá firma a pere se na každé akci. Právní kroky ale prý zatím nezvažuje. „Jsem na těch fotkách sice celý krvavý, pořádně mi tam naložili, ale nevím.“

Novému Času se ale ozval i další člověk, který se měl bitky účastnit, a to prý zcela omylem. „Popošel jsem k Martinkovi a řekl mu, že je to hezká volební kampaň, on mě okamžitě udeřil do tváře pěstí,“ sdělil jeden z aktérů. „Když mě počtvrté udeřil, strhl mi tričko přes hlavu a vícekrát mě udeřil do hlavy... Nějak se mi to podařilo ustát a samozřejmě jsem musel v obraně udeřit i já. Ale Martinkovci byli dva. Jeden mi držel ruce zamotané v tričku, druhý mě zezadu a zboku bil,“ tvrdil muž.

Incident vyplaval napovrch krátce poté, co se celým internetem začalo šířit jako lavina video ze šílené potyčky expremiéra Igora Matoviče (OLaNO) a exministra vnitra Roberta Kaliňáka (Směr-SD), kteří se do sebe pustili ve středu před slovenským úřadem vlády.