Šokující únos mladé studentky v Bratislavě: Policie dopadla podezřelého! Soňa má zničené játra

Soňa (22) jela 10. září kolem třetí hodiny domů z baru v centru Bratislavy. Na zastávce Zochova nastoupila do autobusu, který ji dovezl na stanici Záporožská u sídliště Petržalka. Vystoupila, zamířila do 100 metrů vzdáleného bytu, kam ale nedorazila. Na této krátké trase byla unesena do té doby ještě neznámým pachatelem.

Na dva dny se po ní slehla zem, do akce se postupně zapojila kromě policistů i veřejnost. Co se mezitím dělo s mladou ženou je záhadou, pravděpodobně ani ona si to pořádně nepamatuje. Podle dřívějších informací jí únosce skrze injekce podávali silné tlumící a uspávací léky. TV JOJ uvedla, že žena měla stopy po jehlách na stehnech a hýždích. Navíc se jednalo o léky, které nejsou normálně dostupné, ale používají se v nemocnicích.

V pondělí ráno, po zhruba 26 hodinách útrap, ji objevila zdravotnice na cestě do práce u bratislavské nemocnice. Byla pohozena mezi zaparkovanými auty, v bezvědomí, oblečená a bez telefonu. Slovenský policejní prezident Štefan Hamran zároveň popřel, že by Slovenka byla na těle pořezaná, jak informovala slovenská média.

Zadrželi podezřelého

Policie byla ve čtvrtek úspěšná, po poledni se jim po několika dnech podařilo zadržet podezřelého z únosu a znásilněné 22leté Soni. „Policisté bratislavské kriminálky zadrželi v průběhu dnešního dne podezřelou osobu,“ napsali policisté. Další informace ale odmítli kvůli vyšetřování sdělit.

Hamran na tiskové konferenci uvedl, že případu věnují až mimořádně velkou pozornost. „Přirovnal bych to možná k případu vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové,“ popsal náročnou práci jeho podřízených. „Mám informace, že by policie tento případ mohla úspěšně objasnit,“ doplnil.

Zničená játra?

Mladá studentka Vysoké školy múzických umění strávila v nemocnici dva dny, po kterých ji lékaři propustili do domácí péče. Starat by se o ni měla její rodina. Únosce ji zřejmě podával tak velké množství silných léků, až ji podle webu PlusJedenDen zničil játra.

Fantom se vrátil?

Únos připomíná i kauzu takzvané ketaminového fantoma z roku 2009. Tehdy neznámý pachatel v Bratislavě napadl čtyři mladé ženy, většinou ve věku kolem 20 let. Některé z nich měly vpichy po injekcích, jedna oběť byla objevena bez kalhotek, další s tamponem v pochvě, který si tam sama nedala. Své oběti buď okradl, nebo znásilnil, aby je omámil, používal právě ketamin. Silné anestetikum člověka okamžitě omámí. „Rád bych zdůraznil, že bychom měli být na pozoru. Je totiž málo pravděpodobné, že něco takového útočník udělal jen jednou například pod vlivem alkoholu a už to nikdy neudělá. Toto vypadá spíše na nebezpečnějšího pachatele, který se nebude štítit sériovosti,“ popsal pro PlusJedenDen bývalý kriminalista Matej Snopko. Nevyvrátil ani, že by se fantom po 14 letech mohl vrátit a znovu zaútočit.