Anestezioložka (55) se 27letou praxí jde před soud: Renata (†29) zemřela při plastice prsou

Mladá zdravá žena, jejíž předoperační vyšetření neodhalilo nic, proč by plastickou operaci nemohla podstoupit, si vybrala pražské soukromé zařízení Brandeis Clinic. Anestezioložka s 27letou praxí, která tam pracovala na „vedlejšák“, se však 27. října 2021 dopustila hned několika opomenutí.

Špatně nastavila dýchací přístroj, takže do těla pacientky pumpoval minimum kyslíku. „Nesledovala navíc životní funkce v dostatečném rozsahu a frekvenci,“ napsala v obžalobě podle serveru Novinky.cz státní zástupkyně. Že je něco špatně, si doktoři uvědomili, až když začala žena promodrávat a ztratila pulz. Za pomoci léků a defibrilátoru její srdce znovu nahodili. Krátce po převozu na specializovanou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice ale Renata T. zemřela.

„Byla to moje nedbalost, nastavila jsem špatně směs dýchacích plynů a nekontrolovala alarmy na monitorech. Měla jsem za to, že jsou zapnuté,“ litovala při výpovědi na policii. Signalizace, která ji mohla upozornit, byla totiž vypnutá.

„Lituji toho, není dne, kdy bych na to nemyslela. Potrestaná jsem do konce života,“ dodala. Další trest nejspíš přijde, za usmrcení z nedbalosti jí může hrozit až šestileté vězení. Žalobkyně soudu navrhuje jiný postih, pokutu 800 tisíc korun a zákaz výkonu povolání lékaře v pozici anesteziologa při operativních výkonech na dobu tří let.

Zaměstnavatel: Je nezastupitelná

Vyšetřovatelé tragédie požádali o vyjádření zaměstnavatele anestezioložky, Nemocnici Na Homolce. Z něj vyplývá, že je velmi těžko zastupitelnou lékařkou, která se podílí na náročných operacích mozku.

„Vyniká pečlivostí, vztahem k pacientům a zájmem o celý léčebný proces nad rámec běžných pracovních povinností,“ stojí v pracovním hodnocení. I přesto žalobkyně trvá na tom, aby lékařka nesměla pracovat na sále. „Závažnost nedbalostního jednání uložení tohoto trestu vyžaduje,“ uvedla.