Soud vydal mezinárodní zatykač na dezinformátora Čermáka: Údajně chtěl odjet do Ruska!

Krajský soud v Plzni vydal mezinárodní zatykač na Tomáše Čermáka, který je prvním člověkem v Česku pravomocně odsouzeným do vězení za podněcování ke spáchání teroristického trestného činu, píší Novinky.cz. Vydání Evropského zatýkacího rozkazu potvrdila trestí kancelář krajského soudu, Čermák se vyhýbá nástupu do vězení, kam ho soud poslal na 5,5 roku. Doma měl údajně Čermák plán na cestu do Ruska.