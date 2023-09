Rusky hovořící muž v Německu shodil malého chlapce (10) z mostu, protože je Ukrajinec

Podle policie muž shodil chlapce přes zábradlí mostu. Chlapec se nejdřív udeřil o železné nosníky pod zábradlím a poté mezi nimi propadl do vodního kanálu, sdělil mluvčí státního zastupitelství. Chlapec utrpěl nikoli vážná zranění na hlavě a na noze; byl ošetřen v nemocnici a propuštěn.

Neznámý muž nejdřív skupinu dětí na mostě oslovil rusky, stěžoval si, že hovoří ukrajinsky, a vyzval je, aby mluvily rusky, popisuje incident Die Welt. Situace eskalovala a útočník začal tahat jednu dívku za vlasy a shodil chlapce z mostu. Podle vyšetřovatelů navíc údajně prohlásil, že „Ukrajina začala válku“. Úřady po podezřelém pátrají.

Když chlapec ležel pod mostem, pachatel po něm údajně ještě hodil skleněnou lahev, píše Die Welt. Lahev hocha trefila do ramene. Poté, co muž uprchl, děti přivolaly rodiče. Útok, který se stal už minulou sobotu, policie vyšetřuje jako politicky motivovaný. Věk podezřelého odhaduje na 40 až 45 let.

VIDEO: Do ČR se po 30 letech od vraždy vrátil jeden z pachatelů.