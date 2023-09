Agata (†5) na zahradě šlápla na nebezpečného štíra. Jeho jed dívenku zabil!

K velkému neštěstí došlo v minulém týdnu v brazilském městě Barreiras. Teprve pětiletá Agata Sofia Fernandesová zemřela poté, co na zahradě domu jejích rodičů šlápla na smrtelně jedovatého štíra. Ten holčičku bodl do nohy, a i když se Agatě snažili lékaři ihned pomoci, dívence selhalo srdce.

Noční můru všech rodičů prožili před pár dny manželé Fernandesovi z brazilského města Barreiras. Jejich pětiletá dcerka Agata Sofia si hrála na zahradě jejich domu s několika kamarády, když se rozběhla do domu pro oblíbenou hračku, na cestě ke dveřím se ale nedívala pod nohy a šlápla na prudce jedovatého štíra samičího.

Fialová kůže a halucinace

Jedná se o velmi malého tvora, který však má ve svém těle extrémně silný jed a je jedním z nejnebezpečnějších štírů v Jižní Americe. I když jeho bodnutí nevyvolává v místě vpichu téměř žádnou reakci, je téměř vždy smrtelné. Tak tomu bohužel bylo i v případě pětileté Agaty.

Teta dívenky Larissa Fernandesová médiím sdělila, že byla její neteř převezena do nemocnice Geral do Oeste ihned poté, co její tělo začalo fialovět a Agata začala trpět halucinacemi. Lékaři jí už ale nedokázali pomoc a holčička zemřela na selhání srdce. Agatin pohřeb se uskutečnil 27. srpna v rodném Barreirasu.

15 obětí od začátku roku

Podle deníku The Sun není tato tragédie ojedinělá. Asi měsíc před Agatou zemřelo z podobných příčin dvouleté batole. Jen v brazilském státě Bahia, kde se město Barreiras nachází, zemřelo na bodnutí štírem od začátku letošního roku už 15 lidí. Loni podle úřádů za celý loňský rok podlehlo jedu nebezpečného štíra 20 osob.