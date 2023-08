Agresor o matku zlomil nůž, dalším ji ubodal: Lukáš (31) dostal osm let za opilství

V pátek Krajský soud v Ústí nad Labem projednával případ jednatřicetiletého Lukáše Seimla. Ten koncem loňského roku zaútočil nožem na svou matku v Bžanech na Teplicku. Agresor matku několikrát bodl nožem do oblasti ramene. Když zlomil čepel, došel si do kuchyně pro nový nůž. Od soudu nakonec Seiml odešel s osmiletým trestem odnětí svobody.

Vpodvečer 20. listopadu 2022 přišel jednatřicetiletý Lukáš Seiml za svou matkou do koupelny v Bžanech na Teplicku. Příbuzné muž podle soudu zasadil minimálně dvě bodné rány nožem, které směřoval do oblasti ramene. Když se Seimlovu noži zlomila čepel, vydal se do kuchyně pro jiný. S tím se za matkou vrátil a uštědřil jí několik dalších bodných ran, tentokrát do oblasti krku.

Denně vypil deset piv

Ženě se podařilo před synem utéct k sousedce. Kvůli ztrátě krve ale zkolabovala a ani po převozu do nemocnice se záchranářům nepodařilo matku pachatele udržet při životě. „Nikdy si to neodpustím. Budu toho litovat do konce života,“ litoval svého činu u soudu syn zabité.

Ženina smrt byla nejprve vyšetřována jako vražda, došlo ale ke změně klasifikace na opilství. Seiml byl totiž podle znalecký posudků nepříčetný a před činem užil drogy. „Denně jsem vypil kolem deseti piv a občas jsem si šňupnul pervitin,“ uvedl pachatel.

Seimla čeká léčba

Drogy měl užívat v minulosti opakovaně a žil jako bezdomovec. Matce se nakonec syna zželelo a vzala ho k sobě. To se jí stalo osudným. Původně muži hrozilo deset až osmnáct let za mřížemi za vraždu. Kvůli změně právní klasifikace na opilství byla hranice mezi třemi a deseti roky. Seiml nakonec od soudu odešel s osmiletým trestem odnětí svobody. Nařízena mu byla protialkoholní a protitoxikomanická léčba a úhrada několikamilionového odškodného rodině mrtvé ženy. Rozsudek je pravomocný.