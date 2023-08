Místo hřibů panzerfaust: Houbaři na Českolipsku našli protitankovou střelu

Policejní pyrotechnik vyjížděl ve středu odpoledne k poměrně netradičnímu nálezu. V lesích kolem České Lípy objevili houbaři panzerfaust – pancéřovou pěst sloužící k ničení tanků. Jde o zbraň z období 2. světové války využívanou hlavně německou armádou.

Nebýt zrovna nastartované houbařské sezóny, pravděpodobně by se na zbraň obalenou v hlíně jen tak nepřišlo. Výbušné zařízení je v takovém stavu těžko odhalitelné. Policisté proto přítomné houbaře pochválili, zachovali se totiž zodpovědně. „Naštěstí byli rozumní, nijak s ní nemanipulovali a kontaktovali linku 158. Pyrotechnik se o ni postaral,“ napsali na sociální sít X (dříve Twitter) policisté.

Každoroční varování policistů o tom, co sbírat a co nesbírat, s aktuálními nájezdy houbařů do lesů sílí. „Začala houbařská sezóna, jen si dejte pozor na to, co sbíráte,“ dodali policisté. Kromě toho také apelují i na zodpovědnost všech houbařů. Od začátku týdne pátrali po dvou mužích, jednoho se jim po dvou dnech podařilo najít živého u Klášterce nad Ohří, toho druhého na Děčínsku však našli bez známek života.