Před dvaceti lety zemřel „Černý Hitler“ Idi Amin: Těla odpůrců házel krokodýlům!

Bývalý ugandský diktátor Idi Amin Dada proslul svou mimořádnou brutalitou. K moci se dostal vojenským převratem v 70. letech minulého století. Obdivoval Adolfa Hitlera a údajně holdoval kanibalismu. Právě kvůli jeho krutosti se mu přezdívalo „Řezník z Kampaly“ nebo „Černý Hitler“. Amin zemřel 16. srpna 2003 ve věku zřejmě 80 let v exilu v saúdskoarabské Džiddě, kde je rovněž pohřben.

Idi Amin byl jedním z řady afrických vládců, kteří si s podporou Východu či Západu užívali luxusu a zároveň ruinovali své země. Několikanásobný ugandský mistr v boxu a výsadkář vycvičený v Izraeli, který jen obtížně četl a psal, se k moci dostal na počátku roku 1971 vojenským převratem. Tehdy jako náčelník generálního štábu svrhl autoritářského prezidenta Miltona Oboteho. V čele Ugandy stál osm let a ze země, kterou britští koloniální vládci velebili jako „perlu Afriky", vytvořil místo násilí a zkázy.

Mrtvými krmil krokodýly

Prý měl družinu, s níž každý den chodil zabíjet lidi. Jejich ostatky následně předhazoval hyenám. Údajně holdoval kanibalismu a v lednici míval uřezané hlavy nepřátel. Hlavy svých úhlavních protivníků, včetně bývalého snoubence své páté manželky, měl i ve své botanické zahradě. Mrtvými těly svých politických odpůrců krmil krokodýly.

„Řezník z Kampaly“

Podle organizací na obranu lidských práv zahynulo během jeho vlády na půl milionu lidí. „Řezník z Kampaly“, jak byl nazýván, si z toho ale nikdy těžkou hlavu nedělal. Sám sebe nechal titulovat jako skotský král či přemožitel britského impéria.

Amin byl proslulý nejen krutostmi, jichž se během svého režimu dopouštěl, ale také nepříliš diplomatickými výroky sahajícími od slovních provokací až po schvalování nacismu a plynových komor. „Jestliže Hitler poslal šest milionů Židů do plynu, bylo to proto, že on i německý lid věděli, že Židé jdou proti zájmům lidí celého světa,“ napsal v roce 1972 v telegramu generálnímu tajemníkovi OSN.

Zemřel v exilu

Po nuceném odchodu ze země v roce 1979 žil nejprve rok v Libyi a pak se usadil v Saúdské Arábii. Tam však žil ne jako uprchlík, ale jako „poutník po svatých místech islámu“. A až do smrti si bez výčitek svědomí užíval plnými doušky přepychu.

Poslední měsíc strávil Idi Amin v nemocnici v Džiddě, kde byl udržován při životě jen pomocí přístrojů. 16. srpna 2003 zemřel. V roce 2006 byl o jeho životě natočen film s názvem Poslední skotský král. Ve filmu jej ztvárnil herec Forest Whitaker, který za svou roli dostal Oscara.