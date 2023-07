Život Kaddáfího střežily krásné panny. Osobně je vybíral a nařizoval, jak se mají oblékat

Výstřední diktátor Muammar Kaddáfí žil neustále obklopen krásnými dívkami. Vytvořil si z nich totiž osobní ochranku. Jedno mají přitom měly všechny krásky z ochranky společné. Byly to panny.

Nebo to aspoň Kaddáfi tvrdil. "Můj život brání má garda panen," chlubil se často při zahraničních cestách, kde ho sličné děvy doprovázely.

Jeho favoritka za něho položila život

Výcvik těchto novodobých Amazonek byl velmi tvrdý. Všechny byly vycvičené k tomu položit svůj život za diktátora. O tom, že nešlo o plané řeči, svědčí případ z roku 1998. Při pokusu o atentát na Kaddáfího se jedna z nich vrhla vlastním tělem před libyjského vladaře.

Kaddáfi přežil, na rozdíl od obětavé ochránkyně. Podle zvěstí patřila zabitá žena mezi diktátorovy favoritky. Všechny dívky musely ostatně při nástupu do služby přísahat, že za Kaddáfího v nutném případě položí život a slíbit, že budou stát vždy na jeho straně. Ve dne i v noci.

Své ochránkyně si vybíral podle sexuální přitažlivosti

Není to jediný slib, který musely při přijímání dívky složit. Při nástupu do ochranky musely potvrdit své panenství. Aby jeho ochranka zaručeně udivila zahraniční státníky, nařídil Kaddáfí i to, jak se musí ženy oblékat. Všechny tak používaly rtěnky, nosily šperky, maěly nalakované nehty a zásadně chodily ve vysokých botách.

Kaddáfí uvedl, že dívčí ochranku zavedl, protože ženy jsou po výcviku k jeho nepřátelům naprosto nemilosrdné a neznají slitování. Finální výběr kandidátek prováděl Kaddáfí osobně.

Video Kaddáfí: Ženská osobní stráž svolná k sexu a teror západu! - Mall.tv Video se připravuje ...

A přestože tvrdil, že vstupenkou do jeho ochranky je panenství a cudnost, podle lidí z jeho okolí bylo ve skutečnosti hlavním kritériem to, zda hodnocená dívka patřila mezi jeho sexuální favoritky.

Ať tak, či tak, nebylo mu to nakonec nic platné. Během povstání v roce 2011 ho nakonec opustili téměř všichni, včetně jeho krásek. Povstalci jej pak 20. října zlikvidovali, když ho předtím za nohy vytáhli z drenážní díry, v níž se ukrýval.