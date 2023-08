Politik Vobořil o sexuálním napadení jeho dcery! Na policii se jí vysmáli

Velké množství drog našli policisté u cestujícího, který v autobuse mířil na festival Let it Roll v Milovicích. Fotografie a video z policejního zásahu se objevily na sociální síti X (dříve Twitter). Jak již Blesk informoval, kontrole předcházelo seřazení cestujících do řady a policejní zásah vyvolal debatu.

Vyjádřit se k němu rozhodl i politik a odborník na problematiku závislostí Jindřich Vobořil. Ten v příspěvku na sociální síti Facebooku promluvil nejen o problematice užívání drog. „V ČR zemře okolo 30 lidí ročně na předávkování na všechny nelegální drogy dohromady. Na alkohol okolo 400,“ napsal. „Co je pro mě jako pro otce ale mnohem bolestivější, neochránil jsem přes všechna varování svoji starší dceru od násilníků a sexuálního predátorství od kamarádů, kdy se pil alkohol,“ uvedl Vobořil s tím, že se dcera rozhodla jít na policii. „Přes svědky a modráky na těle jí policie řekla, že s tím dělat nic nebudou, že se vlastně nic nestalo a mezi dveřmi jí pak jeden z přítomných borečků policistů pouze nabídl rande,“ dodal.

Na policii se jí vysmáli

Klára se o prožitém traumatu rozhodla promluvit v pořadu Na dřeň rádia Proglas. „Cítila jsem se jak malá šedá skvrna,“ uvedla s tím, že se s traumatem vyrovnávala celé týdny. Popsala i to, co se událo na policii. „Policisté se mě zeptali, kolik těm klukům bylo. Odpověděla jsem, že asi tak 23, 24, stejně jako mně. A oni mi na to řekli: „No, tak to je v pohodě, ne? To muselo být příjemné, byli mladí a hezcí, to se zas tak moc nestalo. No a následovaly typické otázky, jestli jsem byla vyzývavá. Nebyla, povídali jsme si o mém příteli, měla jsem na sobě rolák a rifle a zvracela jsem.“