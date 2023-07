Holčička v Písku sjela s kolem do Otavy: Zachránci Jan a Lukáš zabránili velké tragédii

Jan a Lukáš (oba 28) si o volném dni chtěli vyrazit na pivo. Po cestě je na městském ostrově předjela asi pětiletá dívenka na kole, která ale sjela z cesty, ztratila rovnováhu a i s kolem skončila v řece Otavě. Muži naštěstí reagovali velice rychle, vběhli do vody a holčičku vytáhli. Rodiče dívenky byli od ní totiž poměrně daleko a oni byli naštěstí jen asi dva metry od místa, kde dítě do řeky spadlo.

Zabránili tragédii

„Postranní kolečko se jí dostalo mezi obrubník a trávník, to jí celé kolo obrátilo a ona se před lávkou na ostrov skutálela z toho velkého srázu do řeky,“ popsal Jan. „Hned jsme k vodě vyrazili, první, co jsem viděl, byla její ručička a kolo. Sklouzl jsem za ní do vody a vytáhl jí, pak jsem ještě vyndal kolo,“ doplnil s tím, že se vše seběhlo velice rychle a on jednal úplně reflexivně. Zachránce si myslí, že by se tak zachoval každý.

Když na místo dorazili vyděšení rodiče, jejich dcerka už byla na břehu. Oběma zachráncům byli velice vděční a dokonce jim nabízeli peníze. Ti to ale odmítli. Za takovou se podle nich peníze neberou.

Jana a Lukáše o týden později pozval na radnici starosta písku Michal Čapek, který mužům osobně poděkoval. „Byli jste ve správný čas na správném místě a zachovali jste se úžasně. Díky své okamžité reakci jste zabránili velké tragédii,“ řekl jim.