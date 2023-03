Fido v místě zvaném Bahenec odběhl do houštiny a dlouho se nevracel. To bylo muži divné. Naštěstí měl na krku GPS. Jenže ta po deseti minutách signalizovala, že se pes zastavil, takže se ho myslivec vydal hledat.

Ve vzdálenosti 214 metrů od sebe našel, bohužel, Fida s prokousnutým hřbetem! „Děsí mě, že se to odehrálo ve dne a nedaleko ode mě,“ řekl Zubek s tím, že predátor tím pádem nejevil žádné známky plachosti.

Několik dalších případů

„Pak jsem se dozvěděl, že už jsem za poslední dobu třetí, kdo takto přišel o psa,“ dodal. Se zveřejněním drastických snímků myslivec chvíli váhal, pak si ale řekl, že je na sociální sítě pověsí jako osvětu. Nejen pro myslivce, ale i pro ostatní turisty, houbaře, sběratele borůvek…

Honitba leží v kulturní krajině na severu Beskyd blízko hranice s Polskem. „Rád bych byl, aby si všichni uvědomili, že takový případ se nemusí odehrát někde v divočině, kde lidská noha zavítá jednou za čas, ale i v místě, kde by mne to do včerejška ani ve snu nenapadlo,“ zmínil ještě muž.

Zhruba před měsícem přinesla polská média zprávu, že v Bješčadech, což je zhruba 360 km od českých hranic, sežrali vlci člověka. I když z těla muže moc nezbylo, lékaři při pitvě zjistili, že zemřel v lese sám a až pak na něm predátoři hodovali.

VIDEO: Vlčí smečka v Slezských Beskydech je už měsíce postrachem místních farmářů.

délka: 00:57.32 Video Video se připravuje ... Vlčí smečka v Slezských Beskydech je postrachem místních farmářů Hnutí DUHA