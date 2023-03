„Šli jsme kolem posedu, když se nám nad hlavami ozvala rána. Otočili jsme se a kousek od silnice Dixie ležet. Neuměla se nadechnout, všude byla krev. Umírala mi pod rukama a já nemohla nic dělat,“ plakala Sabina Plačková.

Muž na posedu podle ní prý na výkřiky, ať sleze dolů, nereagoval. „V klidu si balil věci, do obalu zamkl pušku a zavolal jako podporu mysliveckého hospodáře,“ kroutí hlavou dívka. Dixie, prostřelená od čumáku k dolní čelisti se mezitím dusila krví. „Řvala jsem, že se trápí, ať ji aspoň dostřelí,“ hlesla.

Neviděl, neslyšel?

Myslivec Jiří Smolka šokovaným partnerům tvrdil, že o nich nevěděl. „My se ale při procházce bavili, smáli se. Vypadá to, že netušil, že tam jsme. Ani mi tehdy nedošlo, že mohl trefit třeba i nás. Dixie měla na sobě oranžový postroj. To neviděl? Jak může mít takový člověk zbrojní průkaz?,“ ptá se mladá žena.

Žádné vyrovnání od Smolky Sabina Plačková nepřijme, byly by to podle ní „krvavé peníze“. Případ oznámila na policii. Tvrdí, že muž věděl, že střílí na psa. „Když mu dojela podpora, řekl: »Jsem ho viděl, jsem ho střelil a když jsem slyšel ten řev, věděl jsem, že to bude v pr..li«,“ uzavřela nešťastná žena.

Myslivec: Já střílel na lišku

Už 50 let je Jiří Smolka z Darkovic myslivcem. To, že zastřelil psa, ustrojeného v reflexních kšírech, má za nehodu. „Samozřejmě mě to mrzí, ale pes běžel po poli a já ze svého pohledu v dalekohledu zkrátka střílel na lišku. Byla od posedu aspoň 70 metrů. Byl to omyl, ale oni se pak ke mně chovali tak, že kdyby nepřijel hospodář, tak jsem dopadl hůř než ten pes. Teď se bojím vystrčit hlavu z baráku,“ řekl.

Případ má nyní na stole policie. „Probíhají procesní úkony včetně výslechů svědků. Kriminalisté prošetřují, zda došlo k naplnění skutkové podstaty některého trestního činu či došlo k přestupkovému jednání. V druhém případě by byl případ podstoupen příslušnému správním orgánu v Hlučíně,“ uvedl policista René Černohorský.

Vše dělaly s Dixie spolu

Fenka Dixie byla pro Sabinu Plačkovou vším. „Ve 14 letech jsem si ji doslova vybrečela, strašně jsem si ji přála. Byly jsme všude spolu, doprovázela mě při všech důležitých životních událostech. Se mnou vstávala, snídala, večeřela i chodila spát,“ řekla v slzách s tím, že Dixie byla mimořádně inteligentní, měla naučených přes 80 triků.

Border kolie jsou považovány za nejchytřejší psy vůbec. Jsou pracovité, hravé a úspěšné v čemkoliv, co dělají, včetně psích sportů.