Pepu střelil opilý zastupitel Vítanova do zad: Od pasu dolů ochrnul! Nechci sedět na zadku, říká a shání práci

Na 6. května 2022 Josef Stehno nikdy nezapomene. Tehdy společně se svým kolegou Josefem Dvořákem odjel z Vítanova do nedalekého lesa na Chrudimsku. Stehno tam měl těžit dřevo, společně pracovali pro město. Zároveň to mezi nimi ale lehce vřelo.

Pepovi se totiž nelíbilo, jak bývalý zastupitel města Dvořák pije, prakticky neustále se naléval alkoholem. Často mu to proto vyčítal. „Je pravda, že jsem mu často v práci vyčítal, že je silně pod vlivem. Pořád si říkám, proč to v práci na obecním úřadě přehlíželi, vždyť to na něm bylo vidět každý den už od rána," popisuje Pepa možné důvody vražedného motivu. Ještě ten den ráno pak vzal Dvořák do ruky nelegálně drženou pušku, kterou měl schovanou v autě, a Josefa zákeřně postřelil do zad. A ten padl k zemi.

Za pokus vraždy devět let vězení

Josef Dvořákovi řekl, že se mu něco muselo stát, že necítí nohy, nemohl se ani postavit. A on mu na to s ledovým klidem řekl: „Jo, já jsem tě střelil!“ Zřejmě v útoku chtěl pokračovat, protože znovu na Josefa mířil puškou. Řekl mu totiž, že už ho štvát nebude. „V tu chvíli mi došlo, že mě chce zabít,“ dodává Pepa.

Chvíli se ještě o pušku přetahovali, zřejmě na mol opilý Dvořák ale věděl, že už se zbraně znovu nezmocní a radši ujel v traktoru pryč. Při souboji mu ale vypadl z kapsy telefon, kterým si pak postřelený Stehno zavolal pomoc. Výsledek? Vážné poranění páteře s doživotními následky. Po útoku prodělal operaci a poté rehabilitace. Střela mu míchu kompletně přerušila.

Dvořáka policie prakticky záhy dopadla a naměřila mu 3,66 promile alkoholu v krvi. Byl obviněn z pokusu o vraždu a dalších dvou činů, skončil ve vazbě a o několik měsíců později ve vězení. Dostal devět let vězení a protialkoholní léčení. K nízkému trestu mu zřejmě pomohlo doznání před soudem a lítost. Tu mu ale Stehno nevěří.

Život se s ním nemazlil

Osud byl k Josefovi už od malička nemilosrdný. Měl hodně sourozenců, otec je jako malé opustil a maminka péči o tolik dětí nezvládala. Pepa šel proto do dětského domova. „Od třinácti let jsem vyrůstal v dětském domově. Ve svých osmnácti jsem začal pracovat v zemědělském družstvu, a to po dobu celých 12let,“ vypráví mladý muž.

Další ránou byl zákeřný útok jeho kolegy. Po něm skončil připoutaný k invalidnímu vozíčku. „Jsem odkázán na pomoc okolí, musel jsem se přestěhovat do domu s pečovatelskou sužbou v Hlinsku,“ popisuje útrapy, které mu opilec Dvořák způsobil. Po zmrzačení se sotva dokáže sám obléknout, často trpí depresemi a jak sám říká, má zničený život. „Den co den se musím se zdravotním stavem prát. Pro mne jako by život skončil,“ vypráví smutně.

Chtěl by pracovat

I přesto, že Pepa nemůže chodit, rád by pracoval a byl užitečný. „I přes to velké postižení hledám své uplatnění a snažím se pomáhat ostatním. Mám přeci jen dvě zdravé ruce a nechci zahálet,“ říká s tím, že opravuje prasklé displeje telefonů, včelařům se snaží opravovat rámečky na plástve, ale je to prý málo. „Jsem zvyklý tvrdě pracovat. Ne polehávat v domě s pečovatelskou službou a koukat z okna,“ dodává. A proto když to jde, přiloží ruku k dílu. V červnu například pomáhal bratrovi na stavbě, kde potřeboval položit dlažbu. „Tak jsem se dláždění rád ujal! Moc mi chybí normální život, normální práce. A nebaví mě sedět na zadku a čekat na zázrak,“ vypráví.

Velmi by mu pomohlo auto, na to se ale nepodařilo v první sbírce vybrat dostatek peněz. Rád by byl tedy za jakoukoliv finanční pomoc. Odkaz na jeho stránky zde. „Je to můj velký sen. Sen a přání dostat se z klece ven,“ říká. Díky tomu by se mohl autem dopravovat za prací.