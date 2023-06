Autobus plný dětí ošklivě havaroval: Učitelky sklidily ovace za pohotovou reakci

Ve středu došlo nedaleko obce Lubina u slovenského Trenčína k dopravní nehodě osobního vozu a autobusu. „Podle dosud zjištěných informací k nehodě došlo tak, že čtyřicetiletý řidič osobního motorového vozidla v levotočivé zatáčce pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povaze vozovky a vjel do protisměru, kde se srazil s autobusem,“ okomentovala na sociální síti havárii trenčínská policejní mluvčí Katarína Kuzmová.

Autobus byl plný dětí z mateřské školky a spolu s několika učitelkami mířily na dlouho plánovaný výlet do Farmparku Lubina, kde měly žáčci domluvené krmení a hlazení zvířátek.

Profesionální přístup

Nečekaně vzniklá dopravní nehoda ale mohla vše pokazit. Učitelky byly naštěstí velmi pohotové. Kvapně zatáhly v autobuse záclony a dětem řekly, že to, co se právě děje, je jen cvičení. Díky tomu ratolesti nebyly z nehody vystresované a nezůstanou jim v paměti nepříjemné vzpomínky. Osazenstvo autobusu si čekání na náhradní autobus krátilo zpíváním a hraním her.

„Byl jsem jeden z prvních, kteří byli při ‚cvičení‘, a mohu říci, že učitelkám patří velký dík za jejich profesionální přístup. To, jak s dětmi zvládly danou situaci, je skvělé,“ pochvaloval si přístup kantorek jeden ze svědků nehody.

Děti přijely s úsměvem na tvářích

Pro děti a jejich dozor po několika desítkách minut přijel náhradní autobus. Ten skupinku nakonec odvezl tam, kam měla původně namířeno. Do Farmparku v Lubině děti přicestovaly nadšené.

„Můžeme potvrdit, že děti přijely na farmu spokojené a šťastné. Velmi se na zvířátka těšily. Pokud by šly domů, celou situaci by nechápaly, byly by zklamané, plakaly by. Takhle měly opravdu krásný den. Paním učitelkám i paním ředitelkám z obou mateřských škol patří velké uznání, zvládly to fantasticky,“ sdělil pro slovenský deník Plus jedeň deň k události Farmpark Lubina.