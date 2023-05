Podcast: Zdeněk unesl a věznil dvě děti. Holčičku pak nutil sledovat dětské porno

K události došlo na přelomu srpna a září roku 2017 na Ústecku. Tehdy dvanáctiletá Jana a třináctiletý Daniel zmizeli 28. srpna z místa poblíž Litoměřic, kde byli spolu na procházce. Děti, které se tehdy znaly pouhé tři dny, unesl recidivista Zdeněk Hryščenko. Ten si naplánoval únos mladší Jany, kdežto únos Daniela byl impulzivní nápad.

Hryščenko na děti mířil zbraní a vyhrožoval, že je zabije. Sebral jim mobilní telefony, svázal je a nechal je ve křoví. Po půl hodině se za nimi vrátil a strávil s nimi asi tři hodiny, pak děti donutil nastoupit do auta a odvezl je do Ústí nad Labem do speciálně upravené a odhlučněné garáže. V ní byl za vraty další vstup zabezpečený číselným kódem.

Uvnitř garáže byl splachovací záchod, umyvadlo, sporák, jakási část kuchyňské linky, nádobí, dvě matrace ale i počítač ke sledování filmů a hračky pro malé děti. Hryščenko měl údajně dětem neustále opakovat, že hledá kamarády, protože sám žádné nemá. Janu únosce nutil sledovat dětské porno a oběma dětem vyhrožoval, že je zabije a zakope, pokud budou křičet.

Mezitím se rozjelo obrovské pátrání, do kterého se zapojilo i velké množství dobrovolníků. Hryščenko nakonec dětem dovolil napsat dopisy rodinám s tím, že jsou v pořádku u kamarádů. Daniel do něj ale vepsal, kde se nachází a díky tomu je policie po 10 dnech našla.

Hryščenko byl už před tímto únosem několikrát soudně trestaný, a to i za pohlavní zneužívání, ohrožování mravní výchovy a braní rukojmích. V minulosti se pokusil unést i jiné děti. Hryščenko byl nakonec odsouzen k 16 letům ve vězení a zároveň mu byla uložena zabezpečovací detence.

