V Adršpašských skalách spadli dva horolezci: Letěly pro ně dva vrtulníky

V Adršpašských skalách spadla v neděli odpoledne žena (30) a její 51letý kolega. Horolezci se zřejmě snažili zdolat jednu ze skal v Řeřichově rokli, hluboko v lesích a daleko od jakékoliv pomoci. Po pádu z několikametrové výšky ale oba utrpěli velmi vážná zranění.

Na místo se proto sjelo několik jednotek hasičů, záchranáři a také Skalní záchranná služba. Na pomoc vzlétl vrtulník letecké záchranné služby z Hradce Králové a Liberce. Ke dvojici se záchranáři na zemi museli dostat pěšky. Z paluby dvou vrtulníků se pak postupně slanili dva doktoři.

„30letá žena utrpěla vícečetná poranění, pro která v rámci ošetření musela být zasahující lékařkou uvedena do umělého spánku,“ popsal mluvčí královéhradeckých záchranářů Ivo Novák. Podobně na tom byl i zraněný muž.

Dvojici pak museli hasiči se záchranáři vlastními silami přenést na vhodné místo, odkud bylo dvojici možné vyzvednout za pomoci vrtulníku. Pilot společně se záchranářem na palubě pomocí podvěsu pod břichem vrtulníku pomalu spouští do rokle lano, na to se pak lékař i s pacientem připne a pilot poté i se zachráněným na laně přeletí na nejvhodnější místo, odkud může být naložen na palubu a převezen do nemocnice. A to dvakrát hned po sobě.