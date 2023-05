Jirka (†42) přežil útok teroristy, zabila ho rakovina: Nadační spolek na něm parazituje?!

Nadace REGI Base vznikla v roce 2011, tehdy ji založil Hynek Čech společně s Jiřím „Regi“ Schamsem. Regi byl voják, kterého málem zabil sebevražedný atentátník v Afghánistánu. Tehdy jako zázrakem přežil, potřeboval ale pomoc odborníků. Právě po Schamsovi se nadace jmenuje, Regi byla jeho přezdívka. A zřejmě chtěl podobně pomáhat i jiným kolegům ve zbrani.

Do nedávné doby dobrá pověst organizace ale začíná opadat. Rodina štábního praporčíka Regiho, který zemřel v roce 2015 na rakovinu, Hynka Čecha obvinila z toho, že na jeho jménu parazituje. Maminka Jiřina Schamsová naráží na to, že její syn s Čechem spolupráci rok před smrtí ukončil. „Vnímáme jako velmi nemorální ze strany p. Hynka Čecha neakceptovat toto rozhodnutí a nadále parazitovat na mém synovi, považujeme to za nepřípustné,“ napsala s tím, že žádá, aby se nadace přestala přiživovat na památce zesnulého veterána.

Rodinu Jiřího, který se stal symbolem českých legionářů, podpořila i samotná Armáda České republiky. „Distancujeme se od osob nebo organizací, které chtějí využívat válečných veteránů. Stojíme za rodinou zesnulého štábního praporčíka i.m. Jiřího Schamse, známého jako "REGI". Podporujeme Vojenský fond solidarity. Naši pomoc, cílenou zejména na pozůstalé padlých vojáků, poskytujeme jeho prostřednictvím,“ napsali na twitteru.

Za vším stojí kniha?

Ani další podpora na sebe nenechala dlouho čekat. Ozval se i Vrchní praporčík Armády ČR Peter Smik. A ten slovy nešetřil. „Je mi úplně jedno, kdo za p. Čechem stojí. Já, jako Peter Smik, válečný veterán a jeden ze zástupců náčelníka Generálního štábu Karla Řehky, se veřejně distancuji od jakékoli činnosti nadačního fondu RB. Hyenismus nemá mít v nezištné pomoci lidem své místo. Je to nechutné,“ popsal Smik v obsáhlém textu. Celou vzniklou situaci označil za amorální.

Celou situaci ještě více rozvířila informace, že o Regim vzniká kniha „REGI – skutečný příběh elitního vojáka.“ Maminka popsala, že se stala oklamanou tvrzením, že spisovatel nijak nespolupracuje s Hynkem Čechem. „Nežádala jsem žádného spisovatele o napsání knihy o mém synovi, a ani ji nečetla. Pokud bych v budoucnu chtěla o mém synovi knihu napsat, zcela jistě bych oslovila s prosbou spisovatele, který má ve svém repertoáru již podobné knihy napsány,“ uvedla.

REGI Base se ve svém prohlášení od tohoto distancuje. Podle nich kniha nevzniká ve spolupráci se spolkem a ani ji nevydávají. „Na žádost spisovatele, pana Libora Adama, jsme pouze poskytli rozhovor a příslušné dokumenty a fotografie, které vlastníme,“ popsali v dokumentu s tím, že památku Regiho nijak nezneužívají. Národní institut pro obranu a bezpečnost uvedl, že Jiřina Schmasová koncem dubna letošního roku uzavřela smlouvu, ve které se mimo jiné jednalo i o tom, že ze zisku knihy jí připadne 50 procent výdělku.