Blíženci

Velmi často se objevujete v hledáčku opačného pohlaví a opravdu si to užíváte. I když po vážné známosti aktuálně vůbec neprahnete, flirtování vás naplňuje. Jen si dávejte pozor, ať se do vás někdo skutečně nezamiluje. Měli byste, co vysvětlovat.