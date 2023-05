Kamílka (†8) utýral nevlastní otec: Peklo na zemi si prožil kvůli shozenému telefonu!

Polskem před několika dny otřásla tragická zpráva o úmrtí teprve osmiletého Kamilka. Toho měl podle prokuratury brutálně týrat jeho otčím David B. (27). Chlapečka koncem března hodil do sprchy, kde ho svlékl, polil vroucí vodou a poté posadil na rozpálené kamna. Dítě utrpělo popáleniny na 25% těla, zemřel na multiorgánové selhání.

Osmiletý chlapec Kamil zemřel začátkem května v nemocnici v Katovicích na multiorgánové selhání. Předtím utrpěl popáleniny na 25% procentech těla, i ty byly příčinou jeho úmrtí. Před tím si nevinný chlapec prožíval peklo. Jeho otčím, 27letý David B., ho měl podle polských médií bít nebo o něj pálit cigarety.

Poslední „tečkou“ v celém tragickém příběhu, kterému šlo včas předejít, bylo jednání otčíma koncem března tohoto roku. Kamílek z Černostochové měl otčímovi shodit telefon ze stolu, ten spadl na zem. David B. pak dítě vzal, násilím odvlekl do sprchy, kde ho svlékl a poléval vroucí vodou. Chlapce hodil na zem a poté ho přesunul na rozpálená kamna na uhlí. Hochovi tak způsobil drastická poranění.

Pět dní, tak dlouho Kamil trpěl, než mu jeho biologický otec zavolal pomoc. Ačkoliv vůči němu už neměl rodičovská práva, tak ho navštívil. Chlapci nepomohla ani jeho matka Magdalena B. či její muž, ačkoliv oba věděli, co se stalo. Obvinění z nepomáhání dítěti si podle serveru Polsatnews vyslechla i teta Aneta a její manžel.

Vyšetřování případu si převzala Krajská prokuratura v Gdaňsku. Generální prokurátor Zbigniew Ziobro argumentoval tím, že to zaručí „odstup a objektivitu“. Vyšetřování se aktuálně dotýká řady státních institucí, orgánů činných v trestním řízení, soudu a státní zastupitelství.

Další prokurátor Krzysztof Sierak uvedl, že v následujících dnech dojde k formální změně obvinění proti otčímovi a matce. David B. je zatím obviněn z pokusu o vraždu. Magdalena B. byla už v minulosti podezřelá, že své dítě vystavila bezprostřednímu ohrožení a napomáhala manželovi při týrání. Oba jsou aktuálně ve vazbě.

Dojemné gesto

Během Kamilkova pobytu v nemocnici mu lidé zasílali dárky, nejčastěji pohlednice a plyšáky. „Všechny tyto hračky, maskoti a přáníčka patří Kamilkovi. Proto jsme se rozhodli, že po pohřbu budou uloženy do hrobu chlapce,“ informovala nemocnice. „Jde o velmi dojemné gesto plné empatie a lásky k tomu ubohému dítěti,“ dodali.

K tragédii se vyjádřil i polský premiér Mateusz Morawiecki. „Neexistují slova, která by popsala emoce, které nás všechny provázejí, zvláště ty z nás, kteří jsme rodiči,“ napsal na Twitteru s otázkou, co by se mělo stát, aby se podobným případům dalo v budoucnu předejít.