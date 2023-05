Rakušanův předpoklad se potvrdil: Německo neobnoví kontroly na hranicích s Českem a Polskem

Německý parlament dnes zamítl návrh opoziční konzervativní unie CDU/CSU, který po spolkové vládě kancléře Olafa Scholze kvůli složité migrační situaci žádal obnovení kontrol na hranicích s Českem, Polskem a Švýcarskem. Proti návrhu hlasovali vládní sociální demokraté (SPD), Zelení a liberální svobodní demokraté (FDP) a rovněž opoziční postkomunistická opozice. Potvrdil se tak předpoklad ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), že Německo kontroly nezavede. S německou stranou je průběžně v kontaktu, telefonovat si bude dnes nebo v pátek se spolkovou ministryní vnitra Nancy Faeserovou. Rakušan to dnes sdělil ČTK.

Spolkový kancléř Olaf Scholz se na středeční konferenci se zemskými premiéry dohodl, že Německo může podle migrační situace zavádět dočasné kontroly na hranicích se svými sousedy po vzoru těch, které od roku 2015 provádí na pomezí s Rakouskem, pokud to bude aktuální migrační situace vyžadovat.

„Potřebujeme evropsky notifikované a situaci odpovídající kontroly na hranicích s Polskem, Českem a Švýcarskem,“ prohlásila v dopolední debatě poslankyně Andrea Lindholzová z CDU/CSU. „A proč to potřebujeme? Ne, že by konzervativní unie nevěděla, že schengenský prostor je velkým výdobytkem, který si zaslouží udržet, ale protože máme stejný názor jako Francie, a to že situace je dramatická,“ uvedla o migračním vývoji. Dodala, že Francie od 1. května umožňuje kontroly na všech svých hranicích včetně těch s Německem.

Návrh na zavedení kontrol s Českem, Polskem a Švýcarskem předložila parlamentu unie CDU/CSU v úterý. „Ano, bohužel, pohraniční kontroly musí být, pokud problém nedostaneme pod kontrolu jiným způsobem,“ řekl k tomu šéf Křesťanskodemokratické unie (CDU) a lídr opozice Friedrich Merz.

Ač návrh poslanci odmítli, kontroly na hranicích s Českem, Polskem a dalšími německými sousedy vyloučené nejsou. Kancléř Scholz se totiž na středeční konferenci se zemskými premiéry dohodl, že Německo může podle migrační situace zavádět dočasné kontroly na hranicích se svými sousedy po vzoru těch, které od roku 2015 provádí na pomezí s Rakouskem.

Saský ministr pro spolkové záležitosti a šéf úřadu saské regionální vlády Oliver Schenk k tomu již řekl, že v této věci očekává rychlou debatu se spolkovou ministryní vnitra Nancy Faeserovou. Saský ministr vnitra společně s braniborským kolegou chtějí obnovit ostrahu na pomezí s Českem a Polskem.

O kontroly na hranicích s Českem a Polskem požádal spolkovou ministryni vnitra Faeserovou saský ministr vnitra Armin Schuster společně s braniborským kolegou Michaelem Stübgenem. Podobnou žádost, ale o kontroly na hranicích se Švýcarskem, poslalo Faeserové také jihoněmecké Bádensko-Württembersko. Dočasné obnovení hraničních kontrol je v kompetenci spolkové ministryně vnitra.

„V závislosti na situaci bude spolková vláda po konzultaci s dotčenými zeměmi Spolkové republiky Německo zavádět stávající koncepci hranic s Rakouskem také na dalších německých hranicích,“ uvádí závěrečný dokument, na kterém se Scholz ve středu dohodl s regiony.

Český ministr vnitra zavedení kontrol nepředpokládá. „Nepředpokládám, že by Německo k takovému opatření sáhlo,“ uvedl Rakušan. Podle informací ministerstva vnitra je tranzitní nelegální migrace na podobných hodnotách jako v minulých letech. Z německé strany Česko nemá informace o žádných problémech, poznamenal.

Německo na hranicích s Rakouskem v roce 2015 dočasně obnovilo stacionární kontroly, které od té doby pravidelně prodlužuje. Tyto kontroly nejsou plošné, ale namátkové, nejčastěji na klíčových tazích. Německo chce na hranicích rovněž zintenzivnit takzvané skryté namátkové kontroly a pátrání.

Někteří migranti přicházejí do Německa přes Polsko a Česko, aby se vyhnuli kontrolám na německo-rakouské hranici. Český ministerský předseda Petr Fiala na úterním jednání s bavorským premiérem Markusem Söderem prohlásil, že Česko udělalo hodně, aby migrační trasu přes své území přerušilo. Söder k tomu řekl, že Česko chrání své hranice dostatečně kvalitně, proto Bavorsko zavedení ostrahy na pomezí s Českem nepožaduje.

Za první čtvrtletí letošního roku zajistili policisté podle zprávy zveřejněné na stránkách ministerstva vnitra 2658 běženců, kteří byli v Česku nelegálně. Oproti stejnému období loni jejich počet stoupl o 35 procent. Při migraci přes vnější schengenskou hranici zadržela policie 108 lidí, ostatní ve vnitrozemí a na mezinárodních letištích.