Děsivá svědectví žáků o masakru v Bělehradě: Zakrvácený chlapec volal svou sestřičku!

Srbsko truchlí za oběti šíleného masakru, který se odehrál na základce v bělehradské čtvrti Vračar. Ve středu 3. května tam přišel třináctiletý žák Kosta K. a spustil palbu. Chlapec zastřelil osm svých spolužáků a pracovníka ostrahy. Prezident Alexandar Vučić uvedl, že střelec byl několikrát se svým otcem na střelnici. Žáci popsali, co se uvnitř školy dělo. Zakrvácený chlapec prý volal svou sestřičku.

Střelbu na základní škole Vladislava Ribnikara v hlavním městě rozpoutal třináctiletý žák Kosta K. Chlapec měl u sebe dvě zbraně, které patřily jeho otci a čtyři molotovovy koktejly. Poté, co vstoupil do budovy školy, zastřelil pracovníka ostrahy. Následně vstoupil do učebny dějepisu, kde spustil palbu. Zabil osm svých spolužáků a další zranil.

S tátou chodil na střelnici

Vysoký policejní důstojník Veselin Milić uvedl, že chlapec plánoval útok měsíc. Načrtl si dokonce plánek tříd a sepsal seznam obětí, které plánoval „zlikvidovat“. Jednalo se o jeho spolužáky. Motiv střelby zatím není jasný. „Dnešek je jedním z nejtěžších dnů v moderní historii Srbska,“ uvedl prezident Aleksandar Vučić. „Čekal na tento den. Na střelnici byl se svým otcem třikrát,“ dodal prezident s tím, že chlapec předtím žádal o přeložení do jiné třídy, kde měl kamarády.

Otřesná svědectví dětí

Žáci základky jsou z tragédie v šoku. Matka studenta uvedla, že ve středu ráno byl její syn se svou třídou na focení. „Vraceli se do třídy ve chvíli, kdy se začalo střílet. Řekl mi, že si všichni mysleli, že někdo hází petardy. Vešli do třídy, ale protože stále slyšely rány, několik z nich vyšlo před třídu, aby se podívali, co se děje,“ řekla pro deník Blic.sr s tím, že v tu chvíli jim jeden z učitelů řekl, ať utíkají. „Můj syn mi vyprávěl, jak viděl zakrváceného chlapce na chodbě, jak volá svou malou sestřičku. Dětem se nějak podařilo dostat ven na dvůr, všichni jsme byli k smrti vyděšení, dokud jsme děti nevyzvedli,“ uvedla další matka.

Tichý chlapec

Čtrnáctiletá studentka Evgenija střelce popsala jako „tichého chlapce“. „Vypadal mile a měl dobré známky. Moc toho o něm nevím, byl uzavřený. Nikdy bych nečekala, že se něco takového může stát,“ uvedla pro Reuters. Jeden z chlapců, který byl podle serveru Blic.sr na „seznamu smrti“ prý ani útočníka neznal. „Nevím, proč bylo moje jméno na seznamu. Zná mě celá škola, ale já jsem ho neznal, znal jsem ho jen od vidění. Znám několik dětí, které byly zabity. Na seznamu byli i moji dva kamarádi, ale naštěstí po nich nestřílel,“ vypověděl žák.

Psychiatrická klinika

Státní zastupitelství v Bělehradě ve středu oznámilo, že podle srbských zákonů nemůže být podezřelý 13letý chlapec za svůj čin trestně odpovědný, neboť nedosáhl zákonem stanoveného věku 14 let. Podle původních informací chlapec již 14 let dovršil.

„Bude umístěn ve zvláštní části neuropsychiatrické kliniky,“ uvedl prezident Vučić na tiskové konferenci. „Jeho otec coby vlastník zbraně, kterou očividně držel a přechovával v rozporu s předpisy, i když měl všechna nezbytná povolení, byl zatčen. Zadržena byla i matka,“ dodal prezident s tím, že jinak šlo o vzorné rodiče.