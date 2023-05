Doživotí pro Karla K. z Děčínska? Kamarádku prý zbil, polil benzínem a zapálil!

Obžaloba muži klade za vinu, že loni 3. a 4. února v rodinném domě v Jiříkově na Děčínsku napadl svou o devět let starší kamarádku opakovanými údery do různých částí těla. Také ji rdousil a kopal. Poté oběť odvezl do nedalekého Rumburka na polní cestu a polil ji benzinem.

Oběť se podle státního zástupce nejméně jednou benzinu nadechla. Muž ji poté podle obžaloby zapálil. Žena zemřela 4. února v důsledku udušení. Pozůstalí požadují náhradu škody v celkové výši 20 milionů korun.

Obžalovaný byl v roce 2000 pravomocně odsouzen za pokus o vraždu a znásilnění na 12 let. V roce 2009 byl podmíněně propuštěn. Karel K. byl navíc před několika lety souzen za napadení dalších dvou žen. Obžalovaný, který je od zadržení ve vazbě, před soudem vinu odmítl. S obětí se viděl podle svých slov 3. února, kolem osmé večer odešla. Postup policie i státního zastupitelství označil za "fatální selhání".

Obhajoba žádá zproštění obžaloby pro absenci přímých důkazů. Obžalovanému jedenačtyřicetiletému Kalinovi v případě prokázání viny hrozí 15 až 20 let vězení, případně trest výjimečný, tedy až 30 let odnětí svobody nebo doživotí.