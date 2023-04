Zkušeného potápěče zabil žralok: O život ho připravila začátečnická chyba!

Jak podle deníku Daily Mail uvedli odborníci, případ byl oficiálně klasifikován jako „vyprovokovaný incident“. Instituce International Shark Attack File dokumentuje všechny incidenty zahrnující útoky žraloků po celém světě, přičemž každý z nich je klasifikován na základě jejich okolností.

Nellist se měl potápět v místech, kde rybáři hojně loví ryby. To také zvyšuje přítomnost paryb. „Proto incident nepovažujeme za nevyprovokovaný,“ uvedl ředitel Floridského programu pro výzkum žraloků Gavin Naylor. „Plaval v oblasti, kde se lovily ryby, to přitahuje žraloky,“ vysvětloval.

Popsal, proč šlo o netypický případ. „Jakýkoli faktor, který přitahuje do dané oblasti žraloky a patří mezi ně i rybaření, vyvolává chování, které není typické,“ sdělil.

Organizace World Wildlife Organisations mezitím krotí vášně ohledně údajného nebezpečí žraloků. „Je pravděpodobnější, že vás zasáhne blesk, než že vás napadne žralok,“ uvedli ochránci přírody.

To už ale známému dobrodruhovi život nevrátí. Simon byl rodákem z Anglie, a kdysi dokonce příslušníkem Královského letectva. Do Austrálie se přestěhoval před šesti lety poté, co se při cestování po nejmenším kontinentu zamiloval do tamní přírody a do své budoucí snoubenky Jessie Ho. „Lidi, zvládli jste ve svém společném životě tisíc let dobrodružství,“ napsal jeden z jejich přátel na sociální síti.

„Žil život na maximum, neuvěřitelný potápěč a fotograf, statečný voják, fešák,“ popsal svého bývalého spolubojovníka jeho parťák z armády, s nímž byl Simon v Afghánistánu. „Nemůžu na něj přestat myslet, jeho rodinu, lásku jeho života Jessie a bolest, kterou cítí,“ dodal.