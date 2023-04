Byl jsem hyena, která chce zisk! Jakub D. (19) se u soudu přiznal k ubodání seniora v Dřetovicích (†62)

Jakub D. se ve čtvrtek u soudu přiznal k loňskému brutálnímu ubodání muže v Dřetovicích na Kladensku. Řekl o sobě, že si pod vlivem drog počínal jako zrůda a hyena, která chce zisk. Dodal, že se nesnáší za to, co udělal. Jakubu D. a jeho vrstevníkovi Filipu Č. hrozí za předem naplánovanou loupežnou vraždu 12 až 20 let vězení, případně i výjimečný trest. Filip Č. odmítl, že by měl na vraždě spoluvinu – kamarád ho podle něj přesvědčil k tomu, aby šli dům budoucí oběti vykrást.

Vyučený zámečník a malíř, kteří se znají od školky, ve čtvrtek u středočeského krajského soudu popsali, že se loni poslední srpnový den tradičně sešli v hospodě v obci Stehelčeves. Pili pivo i tvrdý alkohol.

V noci se pak přesunuli k Jakobovi D., kde vykouřili několik jointů a dali si také extázi. Mladík pak přišel s nápadem, aby se zmocnili peněz jeho dvaašedesátiletého dealera marihuany ze sousední obce Dřetovice. „Já jsem nesouhlasil, nechtěl jsem tam jít. Ale Kuba naléhal, tlačil na mě. Byl na mě nepříjemný, bál jsem se ho,“ vysvětlil Filip Č., proč se do plánu zapojil.

Jakub D. obstaral auto i zbraně. Sám si vzal nůž s téměř dvaceticentimetrovou čepelí, kamaráda vyzbrojil nabitým revolverem, který údajně koupil na internetovém bazaru. Část cesty jeli vozem, poté si navlékli pletené kukly a gumotextilní rukavice a pěšky pokračovali k domu své oběti. V obydlí se navzdory pokročilé hodině svítilo, což ale mladíky od vniknutí do domu neodradilo. Oba dnes uvedli, že zbraně měli pouze na případné zastrašení dealera.

45 bodných ran

„Byl jsem opilý a sjetý, takže jsem musel dělat rachot. Slyšel jsem kroky pana poškozeného a zpomalil jsem. Vykoukl na mě. Řekl: ‚Co tu děláte?‘ Neodvětil jsem nic,“ popsal Jakub D. začátek střetu s mužem, kterému zasadil 45 bodných i řezných ran do břicha, hrudníku, krku i rukou. Kvůli masivnímu vnějšímu i vnitřnímu krvácení muže postihl šok, selhání srdce a vzduchová embolie. Zemřel až v řádu desítek minut po napadení, uvádí obžaloba.

„To, co jsem udělal, nechápu. Byl jsem jako zrůda, prostě jsem furt a furt... Jako by ze mě veškerá lidskost vyšla ven, v tu chvíli jsem to nebyl já,“ prohlásil Jakub D. „Vím, kde je můj problém: je to v drogách a už s tím nikdy nechci mít nic společnýho. Byl jsem zbabělý, nepřemýšlel jsem jako člověk, třikrát jsem ho řízl do krku. Nezasloužil si to, nebyl to špatný člověk a kvůli mé ziskuchtivosti musel takhle skonat,“ doplnil.

Pomohla i veřejnost

Filip Č. v době vraždy prohledával horní patro domu. Poté oba mladíci společně sešli do sklepa, kde byla pěstírna marihuany. Odnesli si 110.000 korun v hotovosti a dvě osvětlovací tělesa v hodnotě přibližně 36.000 korun. Cestou domů hodili do rybníka vrahovo zakrvácené oblečení.

Mrtvého muže později našel jeho známý, který ho přišel navštívit. Policisté následně požádali o spolupráci i veřejnost a dostali od ní řadu podnětů a informací. Nakonec zadrželi oba mladíky, v jednom případě ve spolupráci se zásahovou jednotkou.