Učitelka (36) popsala dramatický úprk ze Súdánu: Nakonec jsme skončili na Kypru!

Súdánem otřásají krvavé boje mezi armádou a polovojenskými Jednotkami rychlé podpory (RSF). Konflikt si již vyžádal stovky mrtvých a tisíce zraněných. V súdánském Chartúmu několik let žila i Britka Jennifer McLellanová (36), která tam vychovávala své čtyři děti. Po vypuknutí bojů se rozhodla se svými blízkými uprchnout zpět do rodné země. Cesta na leteckou základnu se pro ně změnila v naprosté peklo. Stačilo málo a ze země se nedostali. V Súdánu v době vypuknutí konfliktu byli i Češi, které do bezpečí přepravil německý evakuační let. Další ale čekají na evakuaci.