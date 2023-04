Krásná školačka zmizela před 4 lety: Policisté si neví rady, podezřívají švagra!

Jako by se po ní slehla zem. Němečtí policisté už čtyři roky pátrají po dívce Rebecce Reuschové. Ta tehdy jako patnáctiletá zmizela z domu své sestry a švagra v Berlíně. Nikdo nemá potuchy, kde by se mohla skrývat. A co víc – hrozí, že už není mezi živými.