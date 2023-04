Sourozenci (Emma †22) a Erik (†20) s kamarádkou (†20) zemřeli při nehodě: Rodiče popsali poslední společné chvíle!

Velikonoční svátky se pro rodiny čtyř mladých Slováků proměnily v to nejhorší období. Sourozenci Erik (†20) a Emma (†22) cestovali společně s kamarádkou Kikou (†20) a Sárou (19). Do Liptovského Mikuláše, kam se čtveřice chystala za svými rodinami, už nikdy nedojeli. V části města, kde opakovaně dochází k dopravním nehodám, najeli mladí Slováci vozem do betonového sloupu. Zničení příbuzní popsali, co se událo před osudnou nehodou.