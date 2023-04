Krocaní teror: Gang agresivních ptáků útočí na auta i děti!

Krocani v hejnech přebíhají přes silnice a pronásledují děti. Počátkem tohoto týdne dokonce ptáci napadli poštovního doručovatele. S krocany obyvatelé Cambridge bojují už několik let, za poslední měsíce se ale jejich populace mnohonásobně zvětšila. Místní zpravodajský kanál zveřejnil video, na němž je vidět skupina krocanů jak krouží po ulici a kolem projíždějí auta.

Zvířata nejčastěji pobíhají po ulici v době, kdy děti ze čtvrti odchází do školy. „Když jdete po ulici, musíte myslet na to, že se to děje a víte, že vás budou pronásledovat,“ řekla médiím jedna z obyvatelek Emily Hillová.

Hillová popsala také příšerný zážitek z minulého roku. Tehdy šla s rodinou po ulici, když se objevil jeden z krocanů. Řekla tedy své sedmileté dcerce, aby raději slezla z koloběžky a pokusila se ptáka zaplašit. To nepomohlo, krocan začal být agresivní a začal za rodinou utíkat. Naštěstí vyvázli bez zranění, od té doby jsou ale v ulicích mnohem opatrnější.

Jiný rezident Jonathan Elsner k tomu dodal, že nikdy nenechává jít děti do školy samotné a vždycky je raději doprovází. Nedávno totiž kamarády jeho dětí krocani pronásledovali, školáci vyvázli jenom proto, že se jim podařilo vyběhnout na kopec.