Žena z Českolipska uhořela při fingované nehodě: Známí považovali její vztah s podezřelým za bezproblémový

Vazebně stíhanému obžalovanému hrozí 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest za čin spáchaný zvlášť trýznivým způsobem. Obžalovaný popírá, že svou ženu zabil. Podle něj za její smrtí stojí neznámý vyděrač. Svou verzi, co se stalo, ale několikrát změnil. Soud bude výslechy svědků pokračovat i v úterý, další líčení jsou pak nařízená na duben.

Před soudem v pondělí vypovídaly kamarádky a kolegyně zavražděné ženy a příbuzní obžalovaného i oběti nebo soudkyně četla jejich výpovědi. Podle svědků žena o svém soukromí příliš nemluvila, a pokud ano, tak mluvila o své rodině převážně v dobrém slova smyslu. Jejího manžela ale kolegyně ani známé moc neznaly. I když ho třeba viděly, tak se do debaty příliš nezapojoval.

To, že se děje něco nezvyklého, si u ženy všimly v práci zhruba 14 dnů až měsíc před její smrtí. „Byla taková zamyšlená,“ řekla dnes u soudu její zaměstnavatelka. Soudkyně v pondělí četla i výpověď matky obžalovaného muže. Ani ona nevěděla nic o problémech v jejich soužití. Násilnické sklony podle ní její syn neměl, v kontaktu s ním ale byla v posledních letech jen zhruba jednou za měsíc.

Mrtvou ženu záchranáři objevili v nabouraném a ohořelém osobním voze ráno 20. října 2021 na silnici mezi vesnicemi Drnovec a Mařeničky. Navenek se jevilo, že auto vyjelo z vozovky, narazilo do stromu a začalo hořet. Znalec hasičů u soudu již dříve uvedl, že auto někdo úmyslně zapálil. Podle obžaloby muž svoji ženu ochromil paralyzérem, auto pustil z kopce dolů do lesa, kde narazilo do stromu. V době zapálení vozu žena žila. Příčinou její smrti bylo uhoření za velmi vysokých teplot, o 800 až 1100 stupních Celsia.

Nejprve se obžalovaný hájil tím, že jeho žena spáchala sebevraždu, u níž na její přání asistoval. V té době měl nastoupit na sedm měsíců do vězení za ujetí od dopravní nehody, při níž zranil chodce. Obžalovaný původně tvrdil, že jeho manželka se obávala, že by sama nezvládla starat se o jejich zhruba desetiletého syna, a tak chtěla spáchat sebevraždu. I z výpovědí svědků ale vyplynulo, že péči o syna zvládala. Později přišel obžalovaný s tvrzením, že za smrtí jeho ženy stojí vyděrač, jehož totožnost ale nezná.

Několikrát pozměnil popis toho, co se mělo stát. Podle jeho výpovědi u soudu nějaký muž chtěl po jeho ženě peníze za to, že nezveřejní její erotické snímky. Obžalovaný také uvedl, že na místo činu přijel, až když bylo auto nabourané a jeho žena se nehýbala. Tvrdil, že ji chtěl z auta vytáhnout, vyděrač se zbraní ruce ho ale donutil, aby to nedělal, a po obžalovaném chtěl, aby vůz zapálil. Tvrdí, že to odmítl, ale auto i tak začalo hořet.