Podcast: Kam zmizela Ivana Košková? Mohl holčičku někdo unést nebo zavraždit?

Pohřešovaná Ivana Košková žila v obci Příšovice na Liberecku a v létě roku 1997 jí bylo čtrnáct let. Ivana měla na 14. července domluvenou brigádu ve vedlejší vesnici, kam vyrazila už předchozí den večer s tím, že přespí u tety. Během cesty dívku ještě viděla spolužačka, pak se po ní ale slehla zem.

Ivanu naposledy viděla spolužačka Žaneta 13. července kolem půl šesté večer. Obě dívky kolem sebe projížděly na kole a střetly se pohledem. Ivana mířila do obce Svijanský Újezd, kde měla druhý den domluvenou brigádu. Ve vesnici bydlela její teta a dívka se rozhodla, že u ní přespí. Přestože jí maminka domlouvala, aby vyrazila až ráno, Ivana si nedala říct.

Video Kde jsou? Kam zmizela Ivana Košková? Mohl holčičku někdo unést nebo zavraždit? - pdc, icp, Jedlička, Čebotareva Video se připravuje ...

Teta nevěděla, že její neteř má v plánu u ní přespat a to, že Ivana zmizela, rodina zjistila až druhý den ráno. Rodiče vše ohlásili policii, jež se nejprve domnívala, že se dívka zdržela u kamarádky, nebo že je s nějakým chlapcem. Jenže lidé, kteří Ivanu znali, popisovali, že se na svůj věk chovala ještě hodně dětsky a narozdíl od spolužaček se nezajímala o kluky nebo líčení.

Co se mohlo stát?

Později se rozjela velká pátrací akce, během níž se kriminalistům nepodařilo najít ani pohřešovanou dívku ani její kolo. V roce 2017 byl případ po dvaceti letech prohlášen za promlčený, takže pokud by se někdo například přiznal k vraždě holčičky, do vězení už by nešel.

Co se tedy s Ivanou mohlo stát? Po více než čtvrt století od Ivanina zmizení existuje podle kriminalistů a dokumentaristy Petra Hátleho, který se případem zabýval v podcastu Pohřešovaná, pět možných verzí toho, co se s Ivanou událo. Dvě z nich byly nakonec vyvráceny a tak zbývají tři varianty. Je možné, že Ivanu někdo srazil, neúmyslně usmrtil a pak se v panice zbavil těla. Druhou možností je, že byla holčička unesena, například za účelem prostituce a poslední možností, která se zdá policistům nejpravděpodobnější je, že se Ivana stala obětí násilného trestného činu.

Podrobnosti o smutném zmizení čtrnáctileté Ivany se dozvíte v nejnovější epizodě bonusového pořadu Kde jsou?, který vychází každé druhé pondělí. V pořadu se budou moderátorky Insta Crime Podcastu věnovat případům pohřešovaných dětí.