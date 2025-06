Pohřešovaného Čecha Alexe (†38) měli v Chorvatsku zavraždit: Podezřelým je slovenský billboardový boss

Český podnikatel ukrajinského původu Alex Burkov je pohřešován od neděle. V databázi pohřešovaných osob je stále, ale několik chorvatských médií uvedlo, že je osmatřicetiletý muž po smrti.

Podle deníku Dnevnik.hr byl v souvislosti s pohřešovaným Čechem zatčen 51letý slovenský podnikatel žijící v Česku a billboardový boss Anton F. Ten je v současné chvíli podezřelý z vraždy s přitěžujícími okolnostmi. K ostrovu Molat se s Burkovem měl vydat s údajně promyšleným plánem, jak se ho zbavit a ze sobeckých důvodů zavraždit.

Další střet se zákonem

Právě billboardový boss měl být posledním, kdo Burkova viděl naživu. Anton F. působí mimo jiné jako dlouholetý instruktor potápění. Současný případ ale není jediný, kdy má Anton F. problém se zákonem.

Jej, jeho syna a jeho společníka loni jihočeská policie obvinila z několika trestných činů v souvislosti s nelegálními billboardy. Kriminalisté je stíhají mimo jiné kvůli vydírání, zastrašování a napadání politiků a aktivistů, kteří proti černé reklamě vystupovali, uvedly servery Deník N a iROZHLAS.cz. Anton F., kterému v minulosti soud za vydírání uložil podmíněný trest, vinu odmítl.

Stále figuruje v databázi

To, že by Čech měl být po smrti, česká policie nepotvrdila. „My zatím žádné nové informace nemáme, řeší to chorvatská policie. Stále ale platí, že s chorvatskými kolegy komunikuje naše Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci,“ řekl Seznam Zprávám mluvčí českého policejního prezidia Jozef Bocán. Vzhledem k tomu, že se ještě nepodařilo najít tělo, je Burkov také stále veden v databázi pohřešovaných osob.

Ministerstvo zahraničních věcí případ i nadále řeší. „Můžeme potvrdit, že česká ambasáda řeší případ pohřešované osoby na území Chorvatska a je v kontaktu s jeho blízkými,“ uvedla v úterý k případu pro Blesk zástupkyně tiskového mluvčího Mariana Wenerová.