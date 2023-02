Před 38 lety začal řádit Spartakiádní vrah Straka: Vraždil a znásilňoval už v 16 letech!

Jiří Straka, kterého veřejnost zná spíše pod přízviskem spartakiádní vrah, se v polovině 80. let minulého století stal postrachem nejen Pražanů, ale i zbytku republiky. Ve věku pouhých šestnácti let Straka napadl 11 žen. Soudem byl usvědčen ze tří vražd, dvou pokusů o vraždu, pěti znásilnění, tří loupeží a pěti krádeží. Za to jako mladistvý odešel s 10 lety vězení a dalších 9 let strávil v psychiatrických léčebnách.