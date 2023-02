Čtyři roky od tragické smrti Marečka (†2) z Loun: Na brutálně utýraného chlapečka lidé nezapomněli.

Jsou tomu už čtyři roky, co celé Česko šokovala strašlivá smrt bez pár dnů tříletého Marečka z Loun. Ten zemřel 12. února 2019 poté, co ho utýral přítel jeho matky Simony, Josef Kuča (†21). Chlapeček dlouho zažíval brutální zacházení, Kuča ho pálil cigaretami i žehličkou, bil, kousal i sprchoval ledovou vodou. Násilník byl nakonec odsouzen ke 22 letům ve vězení, po vynesení rozsudku v cele spáchal sebevraždu. Na nebohého Marečka lidé dodnes vzpomínají, dokonce na jeho počest vysadili strom s pamětní deskou.

Případ, který i po čtyřech letech budí hrůzu. Malý Mareček musel před smrtí snášet kruté mučení. Josef Kuča ho pálil cigaretami i žehličkou, posazoval ho na sporák, sprchoval ho ledovou vodou, nutil ho držet těžké knihy, bil ho rukou i vařečkou do otevřených ran a dokonce i kousal. Chlapeček nakonec na následky brutálního týrání zemřel.

Josef Kuča i chlapcova matka skončili před soudem. Tyrana 24. června 2020 pražský Vrchní soud poslal na 22 let do vězení. V den vynesení pravomocného rozsudku však Kuča na cele spáchal sebevraždu. Česko pak šokoval také krok rodiny, která Kučovo tělo nechala pohřbít v bílé rakvi. Ta je přitom symbolem nevinnosti a čistoty a umísťují se do ní děti a mladiství.

Marečkova matka o rok později od soudu odešla s trestem 8,5 roku vězení za ohrožování výchovy dítěte a neposkytnutí pomoci. Podmínku za nepřekažení trestného činu dostal také Michal H., který spal s chlapcem v jednom pokoji a opakovaně byl podle obžaloby přítomen fyzickému trestání dítěte, viděl jeho zranění.

Po smrti Marečka se lidé složili na důstojný pomníček. Ten se nachází na pražských Vinohradech.

Na nevinného chlapečka lidé vzpomínají dodnes. V listopadu roku 2019 dobrovolníci v Lounech v ulici Na Horizontu na hochovu počest vysadili takzvaný strom života. Ten chlapce dodnes připomíná a lidé k němu neustále nosí svíčky, květiny a plyšáky a další upomínkové předměty.

Jak je vidět z fotografií zveřejněných ve facebookové skupině s názvem Strom života pro Marečka, kolem pietního místa u stromu hoří svíce prakticky v jakoukoli roční dobu. Smutné výročí zasáhlo silně i členy právě této skupiny.

„Je neskutečné, že už to budou čtyři roky od nejhoršího dne. Určitě nejsem jediná, koho se tento případ osobně dotýká. Vstřebávala jsem to několik měsíců a opravdu nerada se k tomu vracím. Ale musím, ať si co nejvíce lidí pamatuje Marečka a ať už se taková hrůza neopakuje,“ napsala například Petra.

