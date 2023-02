Stella (†16) nepřežila vzácný útok žraloka v řece! Chtěla si zaplavat s delfíny

Neštěstí nejprve nic nenasvědčovalo. Australanka si společně s vrstevníky užívala vodních radovánek. Podle australské televize ABC na řece jezdila na vodních lyžích a pak skočila do vody, aby si zaplavala s delfíny, kteří byli poblíž.

V tu chvíli se na ní vrhl krvežíznivý tvor. Do vody okamžitě skočil i přítomný muž. Chtěl dívku zachránit, ale nepodařilo se. Když ji vytál ven, přivolaní lékaři nedokázali teenagerku oživit.

Přítomnost žraloka v této části řeky, která nedaleko odtud ústí do Indického oceánu, je velmi nezvyklá. Útoky žraloků v řece Swan River jsou vzácné. Od 60. let minulého století se zde odehrály jen dva, a to včetně toho sobotního. „Byla to ta nejsladší a nejmilejší dívka, jakou jsem poznala,“ zoufala si Stellyna kamarádka Lara Conollyová.

Inspektor okresu Fremantle Paul Robinson raději nechtěl komentovat rozsah dívčiných poranění. „Je to pro nás všechny velmi traumatizující událost, takže raději nebudu zacházet do detailů,“ vysvětlil podle deníku Daily Star. Hovořilo se ale o vážných poraněních na nohou.

Austrálie každoročně zaznamená kolem 20 útoků žraloků na lidi. Většina z nich se odehraje právě v Západní Austrálii a v Novém Jižním Walesu. V dlouhodobém průměru po útoku žraloka v australských vodách zemře 0,9 člověka ročně. Výraznou výjimkou byl rok 2020, kdy bylo obětí sedm.