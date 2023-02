Na doživotí: Zabíjel pro peníze, těla zakopával v lese. Trojnásobný vrah Hejna ve Valdicích odmaturoval

Jaroslav Hejna (dnes 42) pocházel ze slušné rodiny z Milevska. Práce mu ale příliš nevoněla, nikdy nepracoval a pod záminkou, že stále studuje, ho živili rodiče. Zřejmě mu to nestačilo, protože se odhodlal k tomu nejhoršímu – kvůli penězům začal vraždit.

V roce 2003 si přes svého homosexuálního přítele z Ukrajiny sehnal pistoli. Ještě v ten samý měsíc poprvé zabíjel, 23. září v lese mezi Božeticemi a Vlksicemi na Milevsku zastřelil Vietnamce (†43), kterého následně okradl o zlatý řetěz a mobilní telefony.

Pět dní na to vraždil podruhé. Ve sklepě své rekreační chaty v Božeticích zastřelil třicetiletého podnikatele Bohumíra F. ranou do spánku. Po zabití mu ukradl auto, zlatý řetízek, mobil a dvacet tisíc korun v hotovosti…

Pytel na hlavě

Následně se potřeboval zbavit dvou těl. S tím mu pomohl komplic Marek Dohnal z Břeclavska. Hejna mu v případě první mrtvoly řekl, že ho Vietnamec ohrožoval a něco mu dlužil. Jeho tělo pak zabalili do igelitového pytle a zakopali v lesích u Písku.

O pár dní později Dohnala zavedl do sklepa, kde ležel zastřelený Bohumír. Tentokrát mu ale neřekl, co se stalo. I přesto mu pomohl zbavit se i druhého těla. Při tom mu na hlavu natáhl igelitový pytlík. Pak s autem nacouvali ke sklepu a tělo naložili a později zakopali.

U soudu Dohnal přiznal účast na zakopání obou těl, o třetí vraždě ale prý nic nevěděl. „Byl to můj kamarád. Nevěděl jsem, co se stalo,“ hájil se před lety u soudu.

Přesun do Prahy

Od vraždění si dal Hejna měsíc přestávku, 9. listopadu se pak přesunul do Prahy. V ulici Na Příkopech ubil k smrti flaškou od becherovky 56letého majitele. I v tomhle případě do příběhu jistou roli hrál Dohnal, Hejna se ho totiž ptal, jak by měl člověka udeřit. Ten mu ale řekl, že neví. „Já mu jenom řekl, jak by to bylo nejlepší udělat – bude to tady znít hloupě, ale jsem z venkova, dvakrát, třikrát za rok jsme zabíjeli prase, a tak vím, že je hlava tvrdá,“ vypověděl s tím, že se Jaroslava snažil přemluvit, aby neblbnul.

Staršího muže nakonec okradl o zlatý prsten s briliantem, minimálně padesát tisíc korun, mobil, foťák a starožitnosti. U soudu se tehdy třiadvacetiletý Hejna přiznal, pak se k vraždění odmítl vyjádřit.

Na doživotí

Trojnásobného vraha původně poslal soud na 25 let do vězení. Pražský vrchní soud mu ho ale v únoru 2005 zvýšil na doživotí. „Podmínky pro doživotí byly dány, hlavně společenská nebezpečnost byla vysoká,“ popsal tehdy mluvčí Vrchního soudu Jan Fořt.

Zákeřný násilník

Ve Valdicích se s ním potkal nyní už omilostněný doživotně odsouzený Jiří Kajínek. „Je to nebezpečný, brutální a zákeřný násilník, který zabíjel lidi pro pár korun. Udělal si z toho svoji obživu,“ popsal ho ve svém videu Kajínek.

„Tvářil se jako oběť, ale když promluvil, bylo na něm vidět, jak mu dělalo dobře, když se mohl cítit pánem nad životem druhých, jak mu likvidování lidí dodávalo sebevědomí,“ doplnil Kajínek. Zákeřný násilník ve věznici nicméně nezahálel, v říjnu roku 2007 odmaturoval. Tehdy ho v tom ve velkém podporovala i jeho rodina.