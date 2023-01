Adámek upadl po banální operaci do bdělého kómatu: Soud potvrdil tresty pro lékařku i sestru, nemocnici viny zprostil

Pardubický krajský soud ve středu rozhodoval v případu Adámka Vyčítala. Chlapec v roce 2017 nastoupil do Pardubické nemocnice, aby tam podstoupil operaci mandlí. Kvůli pooperačním komplikacím ale upadl do takzvaného bdělého kómatu. Krajský soud potvrdil loňský rozsudek okresního soudu, který uložil lékařce a zdravotní sestře podmíněné tresty a nemocnici zprostil viny. „Já vím, že to všechno, co jsme zažili u Okresního soudu v Pardubicích a dnes u Krajského soudu v Pardubicích, nebyl zlý sen, ale realita,“ napsal na Facebook tatínek Adámka.