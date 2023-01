Obyvatelé Kostelce u Křížků žijí ve strachu z agresivních zvířat: Útočí psi, vylezte na strom, varuje obec

Donedávna bývala obec, na jejímž okraji mají domy i herci Petr Rychlý a Tomáš Töpfer, příjemným místem pro život. Pohoda skončila před několika měsíci, když si Igor T. (63) k dalším psům pořídil dobrmana a rotvajlera. „Venčí je bez vodítka, běhají daleko od něj, jsou agresivní a útočí. Když jdou učitelky s dětmi, mají nůž a sprej. Ale nedokážeme si vůbec představit, jak by je bránily, kdyby na ně psi vyběhli,“ zoufají si lidé.

Peklo, jaké prožívají, všichni popisují, bojí se však říct jméno, mají strach z dalších konfliktů. „On útoky psů neřeší, je mu to jedno, i když je u toho. Jen v poslední době psi napadli nejméně tři lidi včetně dítěte. To bylo naštěstí tak nabalené, že se mu nic nestalo,“ líčí. Hůř skončila žena, již zvířata překvapila na procházce. „Neslyšela jsem je, najednou byli za mnou a rotvajler mi šel rovnou po ruce, druhý pes pobíhal kolem a vrčel,“ říká.

Už tekla krev

„Pan T. na ně po chvíli zapískal a odběhli, ale on se ani nezeptal, co mi udělali, vůbec na nic. Když jsem za ním pak šla napadení řešit, vše zapíral. Ještě že jsem na sobě měla svetr a zimní bundu, mohlo to být horší,“ dodává. Blesku poskytla fotografie pohmožděné ruky s modřinami a rankami po zubech.

Lékaře vyhledal jiný soused. „Nejdřív na mě skočil dobrman, povalil mě na zem a kousl do ruky. Přes oblečení mě ale nezranil,“ uvádí. Igor T. opět místo pomoci odcházel, soused ho dohnal a žádal, aby počkal na policisty. „Vtom se po mně ohnal rotvajler. Prokousl mi kůži na ruce, a i když mi tekla krev, majitel prostě odešel,“ dodává.

Majitelé: Všichni o nás lžou

Blesk oslovil i majitele psů. Igor T. se vyjádřit odmítl, jeho partnerka pak vše popřela: „Všichni lžou, naši psi nikdy nikoho nenapadli.“ Oba absolvovali výslech na policii a advokát manželů dodal, že do skončení šetření další informace podávat nebudou. „Ať ukážou důkaz, že se to stalo!“ dodala žena majitele.

Radnice: Případy se šetří

Jak se o bezpečí obyvatel stará radnice? Na internetové stránky obce umístila návod, jak se v případě útoků psů bránit. Mimo jiné se v něm píše: „...pokud není možno vyšplhat na strom, vylézt na plot, na auto, potom se pokuste najít něco pevného – strom, zeď, abyste se při útoku měli o co zády opřít a měli tak větší šanci útok ustát a nespadnout na zem. Pokud ještě stihnete vytočit 158, dát mobil nahlas, položit ho na zem, nahlásit polohu a co vám hrozí...“

A co dělá dál? „Do konce vyšetřování se k případu nebudeme vyjadřovat,“ uvedla starostka Petra Francová, že se případem zabývá policie. Co ona vyšetřila? „Incident se zraněním evidujeme a provádíme další šetření, čekáme například na informace od Státní veterinární správy. Víme i o dalších incidentech, které se naštěstí obešly bez zranění, ty jsme předali dál jako přestupek správnímu orgánu. V místě jsme zvýšili dohled,“ řekla Blesku její mluvčí Barbora Schneeweissová.

Foťte, jak kouše

Důkazy chybí. Psi útočí ze zálohy, nejčastěji na osamělé chodce. „Když na nás běží, pořízení fotky je to poslední, co v tu chvíli řešíme,“ zlobí se sousedé. „Důkaz musí být. Snímek, svědkové a podobně. Jedná-li se o stejného majitele psů, pro něj dlouhodobě výmluvy udržitelné nejsou. Pokud se situace bude opakovat a různí lidé budou tvrdit, že to byli jeho psi, soud může použít tzv. institut řetězových důkazů a bude přesvědčen, že k činu došlo,“ poradil advokát Jan Černý.