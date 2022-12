Psích útoků jsou stovky ročně: 5 děsivých případů z Česka z posledních let!

Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) za minulý rok muselo po napadení psem vyhledat lékařské ošetření 629 lidí. Nejvíc ohrožené jsou při útoku psů malé děti do čtyř let. Zvíře jim totiž kvůli jejich vzrůstu často pokouše hlavu či krk. Pokud pes na člověka zaútočí, jde minimálně o přestupek proti občanskému zákoníku, a někdy může jít i o trestné činy. Podívejte se na pět děsivých případů napadení člověka psem z posledních let.