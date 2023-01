Vlivný influencer urazil Gretu a teď pyká ve vazbě: Trápí ho tma, štěnice a švábi!

Populárního rumunského youtubera Andrewa Tatea policisté zatkli za údajné znásilnění a obchod s bílým masem. A zatímco detektivové rozkrývají jeho údajné nelegální aktivity, on si v cele stěžuje na špatné podmínky. Tu prý sdílí se šváby a štěnicemi. To není pro sebevědomého pracháče něco, na co by byl zvyklý.