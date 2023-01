Kriminálník si vypiloval zuby do tesáků, aby „mohl trhat hrdla“ obětí: Teď okusuje leda mříže ve vězení

Šestatřicetiletý americký zločinec Michael Barajas svým obětem nenaháněl strach ohavnými činy, ale také svým vzhledem. Kromě nespočtu tetování, které má i v obličeji, se zločinec „pyšní“ i dalším výstřelkem. Sám si totiž vypiloval všechny zuby do tvaru ostrých tesáků, kterými vyhrožoval svým obětem. V polovině prosince loňského roku byl Barajas zadržen za únosy, obchodování s lidmi ale i za sexuální napadení.

Obyvatelé okresu Genesee County v americkém Michiganu se vzpamatovávají ze zadržení nebezpečného a děsivého zločince Michaela Barajase. Ten měl podle kriminalistů unášet, sexuálně trýznit a obchodovat s lidmi, primárně s mladými nevinnými ženami.

Jeho ohavná minulost se provalila poté, co se jedné z jeho obětí podařilo uniknout. Dvacetiletou těhotnou ženu, se Barajas si svými dvěma komplici vyhlídl na Den díkůvzdání. Muži mladé dívce, která se nacházela ve složité životní situaci, nabídli přátelsky sprchu, teplé jídlo a nocleh. Zoufalá žena pomoc přijala, to však netušila, že se zapletla s nebezpečným gangem.

Těhotnou dívku držel Barajas spolu s komplici Alexem Matthewem Schmidtem (23) a Jojuanem Najeem Howzem (33) ve svém domě ve městě Flint. Během více než dvou týdnů, byla oběť několikrát znásilněna. Aby se nemohla hýbat a utéct, spoutali ji kriminálníci lany ve sklepě. Během této doby si žena procházela peklem. Muži ji nutili, aby v ústech měla po většinu času dudlík a všechny je oslovovala „Tati“.

Nejhorší z věznitelů byl ale podle oběti právě Barajas. Ten ženě vyhrožoval, že ji roztrhne hrdlo, pokud neudělá, co ji přikáže a ona to nedodrží. Často také vezněné dívce držel zbraň u hlavy a vyhrožoval jí zabitím. „Věděl jsem, že to monstrum, ale neuvědomil jsem si, že jeho chování je tak strašné,“ komentoval kriminálníkovo chování na tiskové konferenci šerif okresu Genesee County Chris Swanson.

Vězněná žena se pokusila několikrát uniknout. „Vyběhla ze dveří, a když běžela na ulici, vystřelili po ní a dopadli ji. I když se žena pokusila Barajasovi ublížit, odtáhli ji muži zpátky do domu,“ řekl Swanson. Ženě se nakonec podařilo jako zázrakem uprchnout z domu hrůzy 8. prosince. Krátce poté byl Barajas společně s komplici zatčen.

Před pár dny se ozvala další oběť, kterou měl zločinec v minulosti trýznit. Tu měl Barajas v letech 2003 až 2007 jako čtyřletou několikrát týdně sexuálně zneužívat, když chodil s matkou oběti. Americká policie podle šerifa nyní pátrá po dalších obětech tohoto odporného tyrana v letech 2007 až 2022.

V současnou chvíli je podle britského deníku Daily Mail šestatřicetiletý Barajas držen společně s komplici ve vazbě. Pokud bude shledán vinným z obchodování s lidmi, sexuálního obtěžování, vyhrožování zbraní a dalších obvinění, hrozí mu zločinci až doživotní trest odnětí svobody.