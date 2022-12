Šokující pozadí slavných vánočních hitů: Pět zajímavostí o známých skladbách

Mariah Carey | Profimedia.cz

Hit zpěvačky Mariah Carey All I want For Christmas Is You o svátcích zaslechnete v každém nákupním centru i v nejedné domácnosti. Píseň ale přitom málem nevyšla.

V té době totiž nebylo zvykem vydávat na vrcholu kariéry vánoční alba a producent měl obavy, aby to zpěvačce nepokazilo slibnou kariéru.

Píseň byla součástí alba Mariah Carey: Merry Christmas, které bylo celé napsané za pouhých 15 minut a navíc v létě, nikoli v zimě. Mariah údajně do studia přinesla vánoční stromky a osvětlení, aby navodila správnou sváteční atmosféru.