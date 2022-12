Měly to být první Vánoce s milovaným synkem Petříkem (†3 měs.). Chlapeček ale v úterý zemřel jen pár hodin poté, co ho kvůli vysoké horečce vyšetřil lékař v Domažlické nemocnici a poslal domů. Rodina se s úmrtím chlapečka nemůže vyrovnat.

Místo šťastných dní v kruhu blízkých čeká rodinu zařizování pohřbu. Matka chlapečka Kamila se zhroutila. „Přestala úplně mluvit, musela dostat léky, aby to vůbec zvládla. Je to hrozná bolest,“ popisovala se slzami v očích babička malého Petříka, paní Hana.

„Slavit Štědrý den, na to jsme neměli vůbec myšlenky. Kamila nemůže vidět postýlku, ve které malý spinkal, museli jsme vše schovat. Udělali jsme mu jen takové vzpomínkové místo u okna, zapálili svíčku, dali jeho fotografie, byl to takový krásný chlapeček,“ plakala Hana.

Záchranáři, díky

Táta Eduard se snaží být silný, i jeho ale smrt syna zlomila. „Snažíme se s Kamilou být hodně u příbuzných, doma to na nás všechno padá. Pořád tam vidíme, jak jsme, a pak záchranáři, malého oživovali,“ řekl Eduard.

„Byli úžasní, moc se snažili, víc než hodinu o malého bojovali. I ta sestra, co nám po telefonu říkala, co máme dělat, byla skvělá. Křičeli jsme, ať rychle pošle sanitku, uklidňovala nás, že už je na cestě, a za chvíli u nás opravdu byli. I je hrozně vzalo, že Peťulku nezachránili. Jsme jim všichni moc vděční za pomoc, opravdu dělali vše, co mohli,“ shodla se rodina.

Rodina: Věřili jsme lékaři

Petřík měl rýmu, pokašlával. Několik dní po návštěvě obvodního dětského lékaře mu vyletěla horečka. „Třásl se, plakal, měli jsme o něj strach, měl opravdu vysokou horečku. Dali jsme mu čípek a hned jsme jeli do nemocnice v Domažlicích,“ popisovala teta Petříkovy mámy, paní Alžběta.

„Říkal jsem tomu doktorovi, že se malý celý klepal, ale řekl nám, že je to k té rýmě a kašli. Napsal kapky do nosu a poslal nás domů. Věřili jsme, že bude Peťulka v pořádku. Ale nelepšil se, plakal, měl bolesti,“ vzpomínal smutně Eduard.

Ráno už rodina nechtěla čekat a opět se rozhodla vzít chlapce do nemocnice. Jenže dítě zkolabovalo a už se jej nepodařilo oživit. Do případu se vložili kriminalisté, nařízená pitva určila, že chlapec zemřel z chorobných příčin. Konkrétní informace budou mít policisté až po výsledcích laboratorních testů.

Lékař čeká na rozsudek

Chlapečka podle rodiny a lékařské zprávy ošetřil lékař František Z. (69). Ten byl za usmrcení z nedbalosti opakovaně nepravomocně prvoinstančním soudem odsouzen k podmínce a tříletému zákazu vykonávat práci lékaře. Před dvěma roky rozhodl u batolete (†15 měsíců), které snědlo syrové fazole, o výplachu žaludku solným roztokem. Syrové fazole jsou totiž jedovaté.

Dítě ale po několika hodinách zemřelo, podle znalce na otok mozku kvůli metabolickému rozvratu organizmu. Lékař chybu odmítá. Soudu obhajoba předložila verdikt jiných odborníků, kteří souvislost mezi roztokem a úmrtím hocha zpochybnili. Teď se čeká na vyhotovení nového znaleckého posudku. Poté ve věci rozhodne odvolací senát Krajského soudu v Plzni. Lékaři hrozí až šestileté vězení.

