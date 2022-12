Nejhorší silvestrovské mordy: Petarda ve vagině i vražda perverzního otčíma!

Teprve 16letý Scott Kologi z města Long Branch ve státě New Jersey vystřílel vlastní rodinu. | Reprofoto Facebook

Byl Silvestr roku 2017, když si sousedé rodiny Kologiových ve městě Long Branch ve státě New Jersey všimli, že se děje něco divného. Zvuky od nich nepřipomínaly brzy odpálený ohňostroj, jednalo se o chladnokrevnou střelbu.

Tu měl na svědomí teprve šestnáctiletý autistický školák Scott Kologi. Ten poloautomatickou puškou pouhých pár minut před půlnocí na Silvestra zastřelil rodiče Stevena (†44) a Lindu (†42), sestru Brittany (†18) a Mary Schulzovou (†70), která chtěla s rodinou oslavit příchod nového roku.

„Šel jsem si na verandu pro pár piv, když jsem zaslechl asi deset výstřelů. Bylo to hrozné,“ popsal tehdy tragédii jeden ze sousedů.

Chlapec byl bezprostředně po činu zadržen a vzat do vazby. „Byly to činy zla, provedené někým, kdo přesně věděl, co dělá. Zabil je, protože mohl. Zabil je, protože chtěl,“ uvedl u soudu náměstek prokurátora okresu Monmouth Sean Brennan. Mladík za brutální vraždu vyfasoval 150 let vězení.